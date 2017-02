Lidé v Konici odmítají novostavbu. Bojí se vzniku ubytovny pro chudé

Konice – Odpor a nespokojenost. Takové jsou postoje lidí k chystané stavbě v Tyršově ulici v Konici. Podle oficiálních záměrů investora by zde mělo vzniknout bezbariérové bydlení, podle budoucích sousedů však hrozí, že se místo promění v bydlení pro sociálně slabé. Důvodem je podle vyjádření některých z nich dosavadní zkušenost s majitelem. Obyvatelé ulice se tak rozhodli sepsat petici.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Pod ní se nakonec podepsaly na tři desítky lidí, většina obyvatel ulice.

„Jeden takový objekt, kde majitel bohatne na sociálních dávkách jeho obyvatel, už tu je. A teď je v plánu další. Přitom Tyršova ulice byla a stále ještě je příjemným, klidným místem,“ uvedla Alena Kolíková, autorka petice a obyvatelka Tyršovy ulice.



Její manžel Vladimír pak vypověděl, co všechno mu na chystané stavbě vadí.

„Zkazí vzhled ulice. Navíc zde není dodržena vzdálenost k našemu domu a novostavba by nám tak stínila okna. Je zde ale především riziko, že po čase by z novostavby mohla vzniknout třeba ubytovna pro sociálně slabé,“ uvedl Vladimír Kolík.

Za kšeft s chudobou, který by podle něj pokračoval i v tomhle případě, pak označil penzion Na Výsluní, který už v sousedství je ve vlastnictví stejného investora.

Tím je Břetislav Brada. Deník ho oslovil s dotazem a prosbou o vyjádření k petici.

„Nevím, co v ní přesně je. A nevím, co by mohli mít lidé proti domu, kde by se nacházely byty pro vozíčkáře. Nechápu to, možná se jedná o závist,“ podělil se o svůj pohled na věc.



Záležitost se už dostala tak daleko, že o ní už jednala rada města. Dvacátého února ji pak má na programu zastupitelstvo.

„Budeme dbát na uplatnění práv lidí,“ uvedl starosta města František Novák s tím, že petici pravděpodobně jen vezme zastupitelstvo na vědomí.

„V případě chystané stavby má jít o čtyři bytové jednotky pro vozíčkáře. Petice mluvila o sociálních bytech, ty tam ale být nemají. Nyní je věc v kompetenci stavebního úřadu,“ řekl dále.



Emoce se pak snaží uklidnit právě třeba ředitel stavebního úřadu Tomáš Němec. Připomněl totiž, že rozhodnuto v případě novostavby zdaleka není.

„Je to ještě na dlouho. Vyzvali jsme investora k předložení dokladů. Nyní je stavební řízení přerušené, možná ani budovu nebude možné schválit,“ řekl pro Deník.

„Myslím si, že vášně, co kolem věci panují, jsou předčasné,“ dodal.



K problematice se mohou vyjádřit obě strany na veřejnosti už brzy. Na zasedání zastupitelstva, které se v Konici bude konat příští pondělí, se totiž podle svých slov obě strany sporu chystají.