Lidé nejsou spokojení s úklidem sněhu. Situaci jsme zvládli, oponuje A.S.A.

Prostějov - Kritiku si na přelomu ledna a února vysloužili silničáři i prostějovská A.S.A. Důvod? Nespokojenost některých lidí s úklidem chodníků. Ten podle nich probíhal se značným zpožděním, místy pak nedostatečně. Radnice i firma tak obdržela nejednu výtku ze strany obyvatel města.

Úklid sněhu v Prostějově. Ilustrační fotoFoto: Deník / Michal Sobecký

"Včera zřejmě zima překvapila všechny, a zejména správce komunikací. Během odpoledního sněžení jsem neviděl žádnou techniku, která by odklízela sníh na chodnících, žádného pracovníka, který by uklízel přechody nebo zastávky autobusů," píše třeba magistrátu pa Vojtěch, který ironicky poznamenává, že pracovníci firmy A.S.A. možná dali přednost oslavám změny názvu společnosti.

Není však sám. "Například v úterý večer to bylo s průchodností chodníků dost hrozné. Včetně těch na frekventovaných ulicích jako třeba Vápenice. Někdo by se nad sebou měl zamyslet," říká třeba Martin Kolář.



Město se však brání: nikdo podle jeho představitelů nepochybil.

"Na webu jsme obdrželi nějaké stížnosti na úklid sněhu, jestli dorazily i na nějaký z odborů, to nevím. Sem tam se ale někdo ozval," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

"Úklid se ale řídí podle Plánu zimní údržby na tento rok. Lidé si navíc pletou některé chodníky s komunikacemi, protože údržbu části z nich má na starost Správa silnic Olomouckého kraje," řekla Gáborová.

Další ochlazení a sníh



Určité problémy naopak připustil ředitel prostějovské pobočky A.S.A. Martin Grepl.

"Byly dny, kdy nás zima prověřila. Technika i pracovníci byli v zápřahu v maximální možné míře," sdělil pro Deník.

Také on se odvolával na plán zimní údržby. Podle něj jsou prioritní silnice a chodníky odklizené do čtyř hodin, další pak do dvanácti a později.

"Je pravda, že jednatřicátý leden byl hodně problematický. Sněžilo průběžně a tak jsme se ani ke druhé skupině komunikací dlouho nedostali. Obdrželi jsme od obyvatel nějaké stížnosti, přesto si však myslím, že jsme situaci zvládli velmi dobře," dodal Grepl.



Schopnosti firmy A.S.A. čelit přívalům sněhu pak nemusely být zkoušené tuto zimu naposled.

Český hydrometeorologický úřad předpovídá pro příští týden opětovné ochlazení.

Od úterka by tak denní teploty měly opět spadnout pod nulu, lidé by pak měli počítat i se sněžením.