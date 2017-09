Lidé jsou štědří, rodině postižené požárem věnovali už přes sto tisíc

V přehlídku štědrosti se proměnila veřejná sbírka vyhlášená obecním úřadem v Bílovicích-Lutotíně u Kostelce.

Peníze, které se díky ní vyberou, by měly pomoci rodině Motalových, které v polovině srpna dům poničil požár.

Jak se ukazuje, lidé přispívat neváhají a Motalovým tak alespoň zčásti odpadne starost, kde vzít peníze na opravu.

"Kasičky budeme otevírat druhého října, už teď je v nich ale odhadem přes sto tisíc. Lidé také můžou přispívat přes bankovní účet, na kterém v pondělí bylo přes dvě stě tisíc korun," uvedl minulý týden starosta obce Miroslav Hochvald.





Samotná obec byla požárem také částečně postižená, oheň totiž poničil i fasádu budovy obecního úřadu.

Ten se však rozhodl rodině pomoci penězi na opravu a nyní jeho představitelé neskrývají překvapení nad částkou získanou ve sbírce.

"Myslím si, že je to překvapení. Ale nejen pro nás, ale taky pro rodinu Motalových," poznamenal starosta k požáru. Ten měla pravděpodobně zapříčinit vada na elektrickém spotřebiči.



Majitel domu, Stanislav Motal, už v minulosti děkoval obci za pomoc s likvidací následků ohně. Nyní připojuje i poděkování obyvatelům obce, okolí i známým, kteří neváhali rodině na budoucnost přispět.

"Samozřejmě, že je to pro mě úžasné překvapení. Všem, co přispěli, chci moc poděkovat. Je to pro mě cenná zkušenost," uvedl pro Deník Stanislav Motal.

Čechy pod Kosířem: 90 procent sousedů přispělo

Rodina Motalových nebyla v posledních letech jedinou v oblasti, které požár zničil střechu nad hlavou. Také Zatloukalovi z Čech pod Kosířem se potýkali se stejným problémem. A i jim se rozhodli sousedé a známí s podporou od obce pomoci.

"Sbírku jsme měli na jeden měsíc, vypsali jsme ji do týdne po požáru. Obci prošli lidé s kasičkami a devadesát procent obyvatel se rozhodlo přispět. Někteří také později došli s tím, že přispět chtějí, ale v době vybírání nebyli k zastižení doma," popisuje zkušenosti s veřejnou sbírkou starosta Čech pod Koísířem Milan Kiebel.

I zde se nakonec vybraná částka dostala do statisíců. O něco menší úspěch pak měla sbírka vyhlášená na opravu Plumlovského zámku, především požárem zničené střechy. Na účtu se sešlo necelých sto padesát tisíc korun.