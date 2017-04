Kritika nový bazén nezvětšila. Padesátka se nevyplatí, tvrdí radní

Ani kritika z řad lidí, částečně pak i opozice nezměnila postoj vedení Prostějova ke zkrácení chystaného bazénu u aquaparku.

Oproti původně chystaným padesátimetrovým plaveckým drahám tak mohou Prostějované očekávat pouze bazén o poloviční délce.

Jak potvrdili radní ve čtvrtek, hlavním důvodem jsou finance.

„Odevšad máme varování, že se nám padesátimetrový bazén nevyplatí. Spotřeba i technologie by stály více a nechceme tolik rozpočet města zatížit,“ uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že by město v budoucnu mohl provoz včetně splátek stát dvacet milionů korun ročně.

Větší vodní atrakce nemají smysl

Jeho kolega Jiří Pospíšil pak uvedl, že by při delších drahách byly náklady mnohem vyšší.

„Byl by to minimálně trojnásobek. Co se pak týká nějakých vodních atrakcí, nemá smysl u nás mít něco většího, když tyto možnosti mají lidé ve Vyškově a Olomouci,“ řekl Jiří Pospíšil.

Ve věci nového bazénu, včetně krytého, by mělo padnout rozhodnutí už brzo.

„Projeli jsme si několik měst, třeba Pardubice a Uherské Hradiště a udělali představu. Konečné rozhodnutí by mělo padnout příští týden a posléze by návrh šel na zastupitelstvo,“ uvedl Fišer.