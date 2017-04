Kostelečtí fotbalisté vyhlásili sbírku na opravu areálu

Děravá střecha, zastaralé umývárny a bortící se betonový plot, tak to jsou největší problémy, které momentálně trápí kostelecké fotbalisty. Klub se nyní rozhodl získat peníze na opravu areálu, a to poměrně netradičním způsobem – veřejnou sbírkou.

„S tím nápadem přišel náš sekretář Lubomír Baláš a nám se moc líbil, tak jsme do něj šli. Samozřejmě to vše musel posvětit i krajský úřad,“ prozradil předseda kosteleckého klubu Stanislav Píchal.



Ten také vysvětloval, proč klub zvolil tuto strategii: „My totiž nedostáváme od nikoho peníze na opravu areálu. OFS ani KFS na to nemají fondy. Dotační peníze jsou zaměřeny hlavně na mládež a na to taky nedosáhneme. Takže jediné finance máme přímo na sportování a z toho se areál opravit nedá,“ stěžoval si Stanislav Píchal, předseda klubu.

Střecha za peníze na sport

Peníze na sportovní chod klubu pak do loňska posílalo klubu město.

„Bylo to sto třicet pět tisíc korun ročně s tím, že fotbalisté zadarmo trénovali přes zimu v hale, což je asi dalších osmdesát tisíc korun. Potom jsme se ale rozhodli koupit sokolovnu od České unie sportu. No a nová domluva je taková, že těch sto třicet pět tisíc dostane klub každý rok od unie,“ vysvětloval financování fotbalistů kostelecký starosta František Horák.



Střecha ale byla letos už v tak špatném stavu, že fotbalisté museli sáhnout do peněz na sportování a opravit ji.

„Střecha byla pro nás zásadní, bez ní se neobejdeme, proto jsme ji museli udělat, abychom minimalizovali další škody,“ vysvětloval klubový sekretář Lubomír Baláš.



„Jen materiál na opravu vyšel na devadesát tisíc korun. Právě na něj bychom rádi získali peníze ze sbírky. Teď nám na účet chodí stokoruny a už tam máme bezmála osm tisíc. Doufáme, že nám to pomůže získat peníze do začátku fotbalového podzimu,“ přeje si předseda Píchal.

Sprchy až nakonec

Pokud by se ale na účtu sešlo peněz víc, tak by došlo i na opravu umýváren.

„Rekonstrukce sprch by byla řešena až pouze ve chvíli, kdybychom získali dostatek finančních prostředků, ať už ze sbírky, od města, kraje, případně jiné dotace a příspěvky,“ vysvětloval Baláš.



Třetím problémem, který fotbalisty trápí, je betonový plot, který se postupně bortí.



„Co se týče plotu, je taktéž v nevyhovujícím stavu, zde ovšem jednáme ještě s městem o spolufinancování, jelikož byl částečně poškozen městskými investičními akcemi,“ dodal Baláš.



Číslo transparentního bankovního účtu, na který mohou dárci posílat peníze, je 000000 – 4619500349 / 0800. Stav sbírky je pak dostupný na ZDE