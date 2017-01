Kostelec přijde o bowling i restauraci

Kostelec na Hané – O bowling a restauraci na čas přijdou v Kostelci na Hané. Dosavadní provozovatel pizzerie Sole Mio a právě bowlingových drah v Třebízského ulici dal totiž výpověď.

S informací přišel oficiální facebookový profil města, následně ji také potvrdil jeho starosta František Horák.

„Dosud měl v nájmu podnik pivovar Litovel. Ke konci ledna dal však výpověď," uvedl starosta města.

Na to, kdy by mohlo dojít ke znovuotevření a co by v místě v budoucnosti lidé mohli najít, zatím nezná odpověď.

„Už se objevili dva nebo tři zájemci, ptali se na podmínky nájmu. Oficiální nabídku jsme ale zatím nedostali," uvedl František Horák.

Město nabízí objekt minimálně za deset tisíc korun měsíčně.

Zda si více než stoletou budovu bývalého kina i s přilehlou zahradou někdo pronajme je zatím nejasné.

Obyvatelé Kostelce se však budou muset smířit s tím, že za bowlingem si po konci února muset zajet do Prostějova.