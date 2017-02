Košta: Sorry jako, ale neodstoupím. Vybral mne Babiš, já se nehlásil

Olomouc – Hnutí ANO v Olomouckém kraji vyzvalo hejtmana Oto Koštu k rezignaci kvůli nekompetetnímu vedení kraje. Pro odchod Košty se vyjádřil i šéf hnutí Andrej Babiš. Košta však rezignovat nemíní.

Hejtmana Koštu vyzvalo ANO k rezignaci, ten to odmítl

Košta označil výtky, které se mu dostaly na stůl, jako pseudoproblémy.

„Nikdo mi nevysvětlil manažerské selhání. Kdyby někdo přišel a řekl, tady jste podepsal něco proti zvyklostem, aniž byste projednal s radou, zastupitelstvem, a způsobil kraji ztrátu takovou či jinakou. Nikoliv,“ reagoval Košta.

„Důvodům nerozumím. Upozornil jsem (kolegy z ANO), že volby se jmenovaly krajské. To znamená, že byly „i“ o lidech Olomouckého kraji, nikoliv „pouze“ o jednom hnutí, jeho členech či sympatizantech,“ vysvětloval, proč klubu a členům předsednictva řekl, že odstoupit nehodlá.

Nic na tom nezměnilo ani to, že se pro jeho odchod vyslovil šéf hnutí Andrej Babiš.

Ten také zveřejnil, že Košta začal mít problémy s alkoholem.

„Na mém rozhodnutí (nerezignovat) nezmění nikdo nic,“ reagoval důrazně hejtman Košta na dotaz Deníku.

„Sorry jako, bych mohl říct, ale nezdá se mi to korektní. Byl jsem vybrán panem Babišem, já jsem nebyl ten, který by se kamkoliv hlásil,“ uvedl hejtman ke kritice Babiše.

Donášelo se na mě. Vím kdo

Hejtman Oto Košta (ANO) v pondělí před novináři mluvil o tom, jak na něj někdo z ANO donášel. Jméno prozradit odmítl.



Dotyčný měl už v době volební kampaně před loňskými krajskými volbami informoval předsedu hnutí Andreje Babiše o tom, co se kolem Košty děje.



„Již půl roku, muselo to začít ještě v době mé kampaně, každých čtrnáct dní v Praze přišla nějaká informace," řekl Košta novinářům na brífinku, který svolal, aby reagoval na výzvu k rezignaci.



K odchodu z funkce hejtmana jej vyzvali jeho kolegové z ANO z olomoucké krajské samosprávy a členové krajského předsednictva hnutí.



„Ten někdo pak tři měsíce za vámi chodí, plácá po zádech. Jak jej označit? Kreatura?" kroutil hlavou.



Jméno Košta odmítl prozradit. „K tomu se nesnížím, takto já nefunguji," odmítl ukázat na konkrétního člověka.



„U některých lidí je to dané i geneticky. Napoleonský komplex je daný i vzrůstem. Já se za to na něj nezlobím," naznačil.



„Možná nenaplněné ambice a patologicky chorobná touha po moci… Já však tady žiji 35 let, lidé mě znají a vědí, zda je to pravda, nebo ne," uvedl hejtman. (tau)

Moje pozice nebyla nikdy komfortní

Košta konstatoval, že jeho pozice v ANO v regionu nebyla ideální od počátku.

„Cítil jsem, že úplně komfortní není. Přišel jsem z venku mezi lidi, kteří byli v hnutí pět let. Řada z nich si dělala kariérní ambice a byli docela překvapeni volbou (že se lídrem za ANO stal Košta)," uvedl Košta.

V souvislosti s výměnou Košty se podle informací Deníku mluvilo o svolání mimořádného zastupitelstva.

Pokud se bude v Olomouckém kraji volit nový hejtman, bude to 27. února na řádné schůzi.

Koštovi nedali ani 100 dní hájení, kritizuje opozice

"Počítáme s ním jako s odborníkem"

Obcházet jednotlivé zastupitele a žádat o podporu Košta podle svých slov nebude.

„Nevím, zda se tato otázka objeví (volba hejtmana). Pokud ano, nemusím aktivně oslovovat zastupitele, protože oni mě volají a píší a chtějí se setkat. Těmto setkáním se bránit nebudu,“ uvedl Košta.

ANO v krajské samosprávě, pokud Košta bude odvolán, počítá s jeho zkušenostmi v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.

„Pan Košta je odborník s celoživotními zkušenostmi, a proto s ním i nadále počítáme v našem zastupitelském klubu. Budeme ale vyžadovat poctivou práci pro hnutí ANO i celý kraj tak, jak je to samozřejmé u ostatních zastupitelů,“ upřesnil Ladislav Okleštěk, o kterém se spekuluje jako o možném nástupci Košty.