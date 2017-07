Kavárna muzea otevřela, kritika však neutichá

Ve dva roky se prodloužilo čekání veřejnosti na otevření nové kavárny v muzejní budově prostějovského Špalíčku. Tu předchozí po sporech s ředitelem muzea uzavřela provozovatelka Iveta Valentová už v létě 2014.

Zcela bez problému se však otevření neobešlo.

Rozpaky budí osoba odpovědná za chod podniku. Tou je podle zjištění zpravodajského webu iDnes manželka ředitele muzea Daniela Zádrapy Gabriela.

„Odpovědná osoba je odborník, který ručí za provoz, protože k tomu má vzdělání a praxi. Že je to moje manželka, v tom žádný střet zájmů ani problém nevidím,“ bránil se Zádrapa otázkám redaktora iDnesu.

Dění kolem kavárny se stalo tématem i politickým. Její uzavření mnozí spojovali s protikomunistickými akcemi pořádanými u příležitosti vzniku radniční koalice čítající i komunisty. S nimi v Prostějově vládne i ČSSD, strana, za niž do kraje kandidoval Zádrapa.

A politickým tématem už záležitost zůstala. Nad důvody a nyní nad vedením kavárny se podivuje třeba zastupitel František Švec.

„Špatně by bylo, kdyby kavárna byla vedena kterýmkoli příbuzným, že je to však manželka, to už je do očí bijící. Je to nešťastné řešení, které dává sílu pochybnostem o důvodech k uzavření původní provozovny,“ uvedl.

O něm spekulovala i tehdejší provozovatelka Iveta Valentová. Zatímco dle vyjádření Zádrapy se tak stalo kvůli tomu, že Valentová platila nízký nájem a porušovala smlouvu, sama měla jiný názor.

„Nemuselo to být nutně kvůli politice, spíš kvůli tomu, kdo by to převzal,“ uvedla v době zavření.

„Už jsem se byla podívat, co na to jinak říct,“ říká nyní.

K podezření ohledně trafiky pro svou manželku se ředitel muzea nevyjádřil. Redakce se ho celý den marně snažila kontaktovat.