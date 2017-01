Kauza Manthellan: O sál nepřijdete, vzkazuje Prostějovanům radnice

Prostějov – Společenský sál v Galerii Prostějov bude. Takovou informaci vyslal v úterý do světa prostějovský magistrát. Ve zprávě, kterou uveřejnil na svém webu, sděluje, že do konce ledna bude hotová studie právě na společenský sál.

Současná podoba místa se Společenským domem v Prostějově, kde má vyrůst nová obchodní Galerie ProstějovFoto: DENÍK/Michal Sobecký

Ten by se měl stát součástí obchodního centra společnosti Manthellan.

„Firma nabídla v loňském roce městu Prostějovu možnost vybudování společenského sálu v rámci projektu obchodní galerie. Nejprve byla dána k dispozici půdorysná plocha jednopodlažního sálu asi osmnáct set metrů čtverečních, později došlo k úpravě na tisíc metrů s možností dvoupodlažní stavby," uvádí na webu magistrátu mediální referentka Anna Kajlíková.

Studii má na starost společnost Alfaprojekt Olomouc.

Právě neexistence sálu prostějovské opozici vadila. Namítala nejen to, že byl součástí vypsaného záměru na využití ploch v Komenského ulici, ale také na absenci jakýchkoli jiných velkých prostorů pro společenské akce.

Ani se současným řešením však někteří představitelé opozice nejsou zcela spokojení.

„Nelíbí se mi to. Navíc by mě zajímalo financování tohoto sálu. protože třeba pronájem by během pár let vyšel podobně jako koupě," vyjádřil se třeba Jan Navrátil, který připomněl, že zachování současného Společenského domu žádala petice. Petenti však v roce 2013 neuspěli.

Kauza Manthellan pokračuje. Prior podal dovolání k Nejvyššímu soudu

Primátorka: Kvůli kritice jsme sál vrátili

Navzdory odmítavým postojům části veřejnosti a zastupitelů, z nichž někteří žádají zrušení smlouvy s firmou Manthellan, hodlá firma nadále v místě stavět.

Její mluvčí Juraj Aláč pak dohodu s městem na vzniku společenského sálu potvrdil.

„Realizace kulturního sálu byla v rámci projektu Galerie Prostějov po celou dobu jeho přípravy vždy možnou alternativou. Příprava dokumentace a celého projektu postupuje v poslední době velice rychle a aktuálně je už zcela nezbytné o případném umístění kulturního centra rozhodnout a dále toto téma neodkládat," uvedl v odpovědi na dotazy Deníku.

„Konkrétní způsob využití i kapacitní parametry jako počet míst v sále jsou však plně na rozhodnutí města," dodal.

K budoucnosti sálu v obchodní galerii se vyjádřila také primátorka Alena Rašková.

„Plocha sálu by měla být zhruba stejná jako u toho současného," řekla mimo jiné.

Připustila pak, že k určité dohodě firmy s městem vedla i kritika části veřejnosti.

„Sál byl v původním záměru, později ale zastupitelé rozhodli, že na jeho existenci netrvají. Kvůli neustálé kritice jsme se ale dohodli se společností Manthellan na jeho vzniku," dodala.

Lumpárna, hloupost, zbytečnost. I tak lidé nazývají Galerii Prostějov

Osm let sporů

Kolem budoucnosti Společenského domu, respektive stavby obchodní galerie, se vedou už téměř osm let spory. Ty vyústili také v několik trestních oznámení.

Nyní se tak čeká, jak dopadne ten mezi společnostmi Prior a Manthellan. Konkurenti v původním výběrovém řízení z něhož vyšel vítězně Manthellan se soudí o platnost smluv a dodržení podmínek soutěže.

Kauza se dostala až k Nejvyššímu soudu. Kdy však ve věci rozhodne zatím není známo.