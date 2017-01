Kauza hřbitov: tisíce lidí bojují proti změnám před reálkou

Prostějov – Boj o podobu prostranství před reálným gymnáziem v Prostějově pokračuje. Zatímco představitelům Židů se podařilo prosadit místo jako kulturní památku a stejně tak náhrobky, které zde původně stály, druhá strana vytáhla také trumf.

Primátorka města Prostějova Alena Rašková totiž v úterý obdržela petici, v níž lidé zásahy do místa před školou odmítají. Čítá více než tři tisíce podpisů.

„Petici jsme projednali na radě a posunujeme ji do zastupitelstva," uvedla primátorka města.

„Tři tisíce lidí, to už je hodně. Předpokládám tedy, že ji pouze nebudeme brát na zřetel, ale budeme tento požadavek řešit," uvedla Rašková.

Pod peticí je podepsán desetičlenný výbor, včetně Petra Májka. Ten je také předsedou Klubu přátel školy reálného gymnázia.

„Počet podpisů, který se nám podařilo nasbírat, hodnotíme pozitivně. Svým způsobem to ukazuje, že naše rozhodnutí ozvat se a udělat petici bylo správné," řekl Májek.

Na dotaz Deníku, co mu nejvíce vadí na záměrech týkajících se předškolního prostoru odpověděl jednoduše: komunikace.

„Je zde nějaký úmysl, projednává se ale dost netransparentně. Přitom nám jako rodičům jde o to, aby děti chodily na dobrou školu, cítily se a byly tam v bezpečí," vyjádřil se.

Obnova pohřebiště? Fáma

Svůj pohled na petici zaslal také Tomáš Jelínek, představitel lidí, kteří se zasazují o změny v lokalitě.

Zde chce hlavně upozornit na fakt, že zde židovský hřbitov byl a připomínat ho jinak než dosud – kamennou pamětní deskou.

„Je to asi nejúspěšnější petice v Prostějově, ale stále je to zřejmě několikrát méně obyvatel, něž kolik lidí se za okupace radovalo ze zničení starého židovského hřbitova. Vidím to optimisticky, protože řada signatářů reagovala na informace od lidí kolem petice, které byly lež," reagoval Tomáš Jelínek.

„Asi nejkřiklavější je fáma o obnově pohřebiště se zdmi a tisícovkami náhrobků, které zatarasí vstup do školy. Dnes je plocha hřbitova prohlášena za kulturní památku, což by mělo změnit i vnímání města a veřejnosti. Navíc jsme zveřejnili vizualizaci našeho skutečného návrhu, kde je patrná jen parková úprava a živý plot," řekl dále Jelínek.

Ten se zasazuje o dohledání židovských náhrobků z místa, jeho kolegové pak vloni v červenci zorganizovali u reálného gymnázia setkání desítek rabínů.

Zde zazněla právě kritika směrem k vedení města ohledně odmítavého přístupu k prohlášení místa kulturní památkou.

Ředitel: Respektovat osm stovek dětí

Zatím neutrální ve sporu zůstává ředitel gymnázia Rostislav Halaš.

Podle svých slov čeká na konkrétní návrhy úprav a případné pozvání k jednání ze strany města.

„Jde o to, aby bylo přijaté dobré řešení. Nyní ale čekáme na výzvu k jednání, protože škola není vlastníkem pozemků, kde by změny mohly proběhnout," upozornil Halaš.

„Je každopádně nutné vzít v potaz, že škola je živý organismus, v našem případě s osmi stovkami dětí. To je třeba respektovat," uvedl ředitel instituce.