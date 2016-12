Kam o víkendu? Za otužilci, betlémy a to i živé, na koledování ke stromečkům

Prostějovsko - Naše nabídka na sváteční a prodloužený víkend.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Přehrada bude patřit otužilcům

Mostkovice – Už po třiatřicáté se sejdou všichni otužilci na Štědrý den pod plumlovskou hrází, aby osvěžili nejen své tělo, ale i ducha. A možná že sobotní Vánoční koupel bude letos i rekordní.

S přibývajícími roky totiž zájem o ledové koupání pod přehradou roste a poslední dva ročníky přišlo shodně devadesát dva odvážlivců. „Pamatuji si, že dříve to bylo okolo šedesáti, poslední roky se k té stovce blížíme, ale ještě jsme ji nepřekonali. Doufáme tedy, že letos už tuto magickou hranici sta lidí překonáme," řekl Michal Mucha z pořádajícího oddílu TJ Haná Prostějov.

Vstříc tekuté zimě se plavci vrhnou přesně ve dvanáct hodin, předtím se však musí všichni shromáždit, například i kvůli focení. „Shromáždění lidí, kteří půjdou do vody, bude mezi 11.30 a 11.45. V 11.50 u­děláme společné focení a ve 12 hodin to vypukne," informoval Mucha.

Koupel si pak užijí opravdu všichni, a to nejen zimní plavci, ale i ti, co se do té chvíle otužovali například jen doma ve sprše. „Je to vlastně taková recesní společenská akce. Lidé si berou různé převleky a kostýmy a jde hlavně o zpříjemnění si čekání na Štědrý večer. Zúčastní se nejen příznivci dálkového plavání, ale i vyznavači různých outdoorových sportů. Ti si tak můžou vyzkoušet, jestli na to mají. V každém případě budeme mít samozřejmě k dispozici i zdravotníka," dodal Michal Mucha.

Sportovci vyzvou drahanský kopec

Žárovice, Drahany – Devět kilometrů a více jak 300 metrů převýšení čeká na všechny, kteří se pokusí na Štědrý den zdolat Vánoční Drahanskou. Všichni účastníci se tak mohou poměřit s ostatními nejen v chůzi, ale i běhu, jízdě na kole nebo koloběžce. Začátek tradiční sportovní akce je naplánován na 9 hodin v Žárovicích na návsi, cílem pak bude hospoda U Pepíčka v Drahanech.

Ve Vrchoslavicích chystají besídku

Vrchoslavice – Ti, co se dostatečně nenazpívali vánočních koled na Štědrý den, budou mít možnost vše napravit v neděli ve Vrchoslavicích. V místním kostele sv. Michaela se totiž v neděli od 15.00 koná vánoční besídka. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z besídky půjde na opravu místní fary. „Přijďte si s námi příjemně prožít První svátek vánoční a zazpívat si s dětmi nejznámější koledy," zvou pořadatelé.

V Plumlově bude ráj betlémů

Plumlov – Až devadesátku betlémů si budou moci prohlédnout návštěvníci plumlovského zámku od neděle do úterý. Za dobrovolné vstupné tak budou k vidění různé varianty betlémů, včetně jednoho, jehož stáří se datuje až do roku 1890. Výstava bude otevřena po tyto tři dny vždy od 14.00 do 17.00.

V Brodku u Konice si zazpívají u stromečku

Brodek u Konice – Tradiční koledy budou znít v pátek, tedy den před Štědrým večerem, u stromečku v Brodku u Konice. Místní se totiž sejdou na náměstí u malé školy, kde se spolu od 17.00 ponoří do vánoční atmosféry. Občerstvení je samozřejmě zajištěno.

Na západě Prostějovska budou děti koledovat

Protivanovsko – Na již tradiční vánoční koledování zvou v Protivanově. Zdejší knihovna společně s obcí a knihovnou tuto akci uspořádají tradičně u vánočního stromu na náměstí. Jak už název napovídá, na své si přijdou především děti. Akce začíná v pátek o půl sedmé večer. Podobnou akci pak mohou zažít lidé také v Malém Hradisku. Výslužku si mohou odnést i dospělí, které potěší třeba medovina. I v Malém Hradisku dojde na koledování u vánočního stromu, akce však začíná o půl hodiny dříve než ta protivanovská.

V Mořicích potěší vánoční i sportovní nadšence

Mořice – Hned na dvě akce se během Vánoc mohou těšit v Mořicích. První z nich potěší právě příznivce vánočních svátků. K vidění totiž v obci bude živý betlém. Ten navodí tu správnou sváteční atmosféru už jen proto, že ho lidé mohou obdivovat u zdejšího kostela právě na štědrý den. Betlém zde bude od čtrnácti hodin.

Druhá z událostí pak láká hlavně sportovní příznivce. Na druhý svátek vánoční se totiž střetnou týmy, které dokáží, že hokej neumí hrát jen ve městech. Na prostějovském zimním stadionu se totiž utkají mužstva Mořic a Vrchoslavic. Rozhodčí klání odstartují o půl třetí odpoledne. Fanoušci mohou počítat s čajem či svařákem na zahřátí.

Narozeniny oslaví zpěvem

Protivanov – Už dvacet let oslaví Schola Kamínky z Protivanova. A protože dvacetiny se musí pořádně oslavit, také tento sbor se nenechá zahanbit. V neděli s úderem sedmnácté hodiny tak v protivanovském kostele odstartuje koncert Z Betléma se ozývá. Své dvacetiny tak schola oslaví, jak jinak, než zpěvem.