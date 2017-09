Kam o víkendu? Na vinobraní, rodinný sedmiboj i drakiádu

Pravidelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Prostějovsku.

Plumlov s Hradišťanem plný vína

Plumlov – Sobota bude na zámku Plumlov ve znamení zábavy a vína. Chystá se tu totiž už jedenáctý ročník Plumlovského vinobraní, které láká na košty a tradiční muziku. Tradiční akce začne ve 13.30, kdy se otevřou první stánky nejen s vínem, ale i burčákem, nebudou chybět ani speciality z udírny či jarmark.

Vinobraní však zaujme i po kulturní stránce. „Na úvod nabídneme tradiční cimbálovou muziku. Letos přijede Cimbálová muzika z Milotic, po ní vystoupí vynikající hudební seskupení ze Slovenska, které již u nás vystupovalo v roce 2012 a sklidilo vynikající ohlasy. Tím je skupina Družina,“ lákali na akci organizátoři akce ze Spolku Plumlovských nadšenců.



Největší tahák však přijde v podvečer. „V 18.30 bude následovat vrchol akce, kdy vystoupí kapela Hradišťan & Jiří Pavlica, kteří k nám zavítali před osmi lety. A na závěr zahraje kapela KRANZ J. S. Revival skladby, které znáte v podání Jiřího Schelingera,“ řekli organizátoři. Doprovodný program pak obstará devátý ročník Plumlovského koštu, vinná stezka, historický průvod či tombola.

Svatováclavské slavnosti v Nezamyslicích

Nezamyslice - Pořádně rušno bude celý týden v Nezamyslicích. Městys se totiž chystá na Svatováclavské slavnosti, které se budou konat na řadě míst v obci a to od soboty až do čtvrtka. A na co se účastníci mohou těšit? Na mnohé. Sobotní program načnou hasičské závody, pokračovat bude vystoupením cimbálovky, dnem otevřených dveří ve škole a fotbalovým zápasem matadorů. Pondělí pak namátkou nabídne výstavu exotických zvířat na kynologickém hřišti, úterý zase závody, kde se koloběžky neztratí. Děti si pak během týdne budou nemálo užívat kolotočů a sladkostí z pouťových stánků.



Kompletní program události je uveřejněn na webu městyse. (sob)

Oslaví narozeniny tatry

Vrchoslavice - Nejen lidé či zvířata, ale také automobily slaví ve Vrchoslavicích narozeniny. Příkladem může být Tatra Cas 32 sloužící zdejším hasičům. Třiadvacátého září bude slavit pěkné kulatiny, padesát let od vyjetí z výrobních závodů. Od čtrnácti hodin tak čeká Vrchoslavičany i přespolní spousta zábavy, včetně soutěží pro děti i dospělé. Pro nejmenší je připraven skákací hrad, pro

jejich rodiče výstava hasičské techniky, nahlédnutí do archivu hasičů či dobroty z udírny.

Zahrádkáři se pochlubí nejen ovocem

Určice - Na víkendovou výstavu nejen ovoce, ale také zeleniny a řady kuriozit zvou do sokolovny určičtí zahrádkáři. Jak v sobotu, tak v neděli představí své výpěstky, sokolovna se tak promění v paletu plnou barev. A mnozí návštěvníci také ve výherce, pořadatelé si totiž připravili také tombolu. Loni byl k vidění u zahrádkářů prosklený úl plný živých včel, nechme se tedy překvapit, co si přichystali organizátoři tentokrát. (sob)

Uršuloviny s barytonistou

Nezamyslice - Připravit bránice na smích si budou muset návštěvníci kulturního sálu v Nezamyslicích. Dorazí totiž Uršula Kluková se zábavným pořadem Uršuloviny. Lidé se tak mohou těšit na řadu vtipných historek i vzpomínek, včetně těch na komika Miroslava Šimka, s nímž Kluková spolupracovala. Součástí programu budou i vystoupení barytonisty Šimona Pečenky. Událost začíná v pondělí v 18 hodin. (sob)

Rodinné závody doprovodí gymnastika

Otaslavice - Příležitost dát do těla sobě i rodičům budou mít o víkendu děti v Otaslavicích. Na zdejší škole totiž v pátek od patnácti hodin vypukne rodinný sedmiboj určený jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Vítězové se mohou těšit i na ceny všichni zúčastnění pak také na exhibici žáků školy v gymnastice. (sob)

Do Štětovic za mladými hasiči

Vrbátky - Hasičské sbory žáků a dorostu z celého kraje se spolu potkají v neděli od 13 hodin v areálu mateřské školy ve Štětovicích. Při memoriálu Zdenka Šmehlíka budou totiž soutěžit v závodě v požárnické všestrannosti. Pro jejich rodiče a příznivce bude dle organizátorů připraveno bohaté občerstvení. (vor)

Kam na drakiádu? Třeba do Ptení

Ptení-Holubice - Velkolepou drakiádu spojenou s opékáním brambor chystají ve Ptení-Holubicích. Ta se koná v sobotu od 14 hodin v prostoru dětského hřiště. Pro děti bude připraven čaj s citronem, dospělí k němu dostanou ingredienci navíc. (vor)