Kam o víkendu? Na hororový bál i dětské veselice

Pravidelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Prostějovsku. Vyberte si.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

Tak trochu netradiční ples. V Apollu se chystá horor

Prostějov – Velice netradiční formu plesu připravují na pátek v prostějovském hudebním klubu Apollo 13. Už popáté se tu bude konat Hororový ples Klementova lazaretu, který se ponese v duchu rockové hudby, hororových kostýmů a speciálních akcí.

„Když jsme akci pořádali poprvé, tak jsme chtěli na rozdíl od ostatních plesů zorganizovat něco jiného. Akce se setkala s úspěchem, takže už pořádáme pátý ročník,“ těšilo majitele známého prostějovského hudebního klubu Miroslava Hasu.

Páteční hororový bál startuje ve 20 hodin a návštěvníky překvapí nejen mrazivá atmosféra, ale také mnohé další speciální akce, které si pořadatelé speciálně pro tuto akci připravili.

„Chystá se samozřejmě speciální výzdoba, po celý večer může také každý přijít do koutku kadeřnického a kosmetického studia IN, a to na gotické líčení nebo horový účes. Dále připravujeme nápojový lístek, u kterého se hosté budou nejen bát, ale i bavit,“ dodal Hasa.

Páteční horor pak doprovodí svou rockovou hudbou Klementův lazaret, jehož vystoupení je u tohoto plesu již tradicí. (zm)

Máte pod čepicí? Zkuste logické Grand prix

Prostějov – Křížovky, hádanky a logické úlohy. V tom všem si můžou vyzkoušet svoji bystrost návštěvníci prostějovského Grand prix. V sobotu se totiž restaurace U Tří bříz promění v prostory, kde se bude snad každému z přemýšlení kouřit z hlavy. Od 10.45 nejdříve proběhne soutěž v řešení logických úloh, od 13.00 pak budou na programu křížovky a hádanky. (zm)

V Němčicích chystají Rádobydivadlo

Němčice nad Hanou – Němčické kino Oko se v páteční večer změní v divadelní scénu. Se svým představením U Kočičí bažiny se tu objeví divadelní soubor Rádobydivadlo Klapý, a bude tak moci ukázat ze svého repertoáru novou divadelní hru. Divadelní podívaná startuje od devatenácti hodin, vstupenky přijdou pro dospělé na 80 korun, děti zaplatí 35 korun. (zm)

Ze Stražiska do Afriky. Cestovatelka se podělí o zážitky

Stražisko – Z malé hanácké obce se Marcela Krejčí dostala až do Ugandy a Keni. Jak je to možné? To se dozvíte v sobotu od 16 hodin v Sále obecního úřadu Stražisko, kde se se všemi tato cestovatelka podělí o své zážitky. (zm)

Děti si opět zařádí i zatančí

Prostějovsko – I tento víkend si přichystali různé obce na Prostějovsku zábavu pro ty nejmenší. Nejdříve se dočkají děti ze Suchdola, pro které bude od 14.00 v místním kulturním domě připraven maškarní karneval nejen s tombolou a hudbou, ale i s další zábavou.

V neděli propukne dětské veselí nejdříve ve 14.00 v sále školy v Dobrochově a v kulturním domě v Doloplazech. Na šaška Vikiho se od 15.00 můžou těšit ratolesti v kulturním domě v Ohrozimi, Alenka z říše divů se zjeví ve stejný čas v obecním domě ve Stínavě. (zm)