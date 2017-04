Kam o víkendu? Na čarodějnice, Vypsanou fiXu i nahé Slovácko

Porce tipů kam vyrazit o prodlouženém provmájovém víkendu na Prostějovsku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

Do Plumlova se sletí čarodějnice a Vypsaná fixa

Pálení čarodějnic je jedním z nejoblíbenějších dnů v roce. Filipojakubskou noc si užívají děti i dospělí

a většinou i samotné čarodějnice. Tedy alespoň ty, které se na svých košťatech sletí do Plumlova, přesněji řečeno do

tamějšího kempu Žralok.

Samotná akce pak začne v neděli ve 14 hodin. To vystoupí skupina Marbo a pro děti, tedy malé čarodějníky, budou připraveny soutěže, nejrůznější tanečky a také malování křídami. Na to pak naváže vystoupení domácích – plumlovských čarodějnic, které prozradí, na co takové čarodějnice vlastně myslí. Vzápětí si děti také zasportují, a to v netradičních disciplínách v rámci čarodějnického víceboje. No a v soutěžích se bude dál pokračovat. Vyhlášena totiž bude miss malá čarodějnice a taky miss ježibaba. Vrcholem celého programu bude ale známá pardubická pop-punková kapela Vypsaná fiXa.

Její koncert začne už v 19.30. Po setmění pak začne ohňová show a taky očekávané pálení čarodějnic. Celá akce se tak nakonec protáhne do pozdních nočních hodin. Poslední kapelou na pódiu pak bude Zakázané Ýovoce. (hor)

Čarodějnické prohlídky na zámku

Chcete zabavit své děti a sobě dopřát také trochu kultury? Pak jsou jasnou volbou víkendové prohlídky plumlovského zámku. Tentokrát se totiž neponesou v pohádkovém ale čarodějnickém duchu. Organizátoři slibují nezapomenutelný zážitek. A právem: prohlídky mají svou tradici, jejich protagonisté spoustu zkušeností a také umí publikum rozesmát.

Národní dům rozezní zpěv

V sobotu bude z městského divadla v Prostějově znít zpěv. Nepůjde však o žádné pěvecké hvězdy, spíše zatím hvězdičky, které představí populární písně jiných v soutěži Hanácký skřivan. Své dovednosti ukáží účastníci ve věku od patnácti do dvaceti let. Čtrnáctý ročník akce nechá zpěváky soutěžit ve třech věkových kategoriích. Začátek Skřivana je naplánovaný na osm hodin ráno.

Divadelní maraton zahájí Nahé Slovácko

Milovníky divadla potěší v nejbližších dnech v Němčicích nad Hanou. A to nejen o následujícím víkendu, ale i další týden. Odehraje se zde totiž Hanácký divadelní máj, tedy regionální přehlídka ochotnických divadel. Soutěž zahájí v sobotu divadlo Blic s komedií Nahé Slovácko. Obě víkendová představení začínají o půl osmé večer. Pokud je nestíháte, smutnit nemusíte: někdy i dvakrát denně totiž v kině Oko narazíte na program Máj i po zbytek dalšího týdne.