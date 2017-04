Kam o velikonočním víkendu? Na rytíře, zámek i parní vláček

Čeká nás prodloužený velikonoční víkend. I když meteorologové slibují nízké teploty, déšť a sníh, určitě si vyberete z bohaté nabídky akcí na Prostějovsku.

Velikonoce. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

V Plumlově přivítají rytíře

Plumlov - Jaro ale také celou skupinu rytířů uvítají v sobotu v Plumlově. Tedy přesněji na zdejším zámku. Nádvořím se rozezní třesk zbraní ale také nadšené výkřiky diváků sledujících žonglérská vystoupení. O program se bude starat například šermířská skupina Valmont, mušketýři z Raptusu a skupina Komedianti. A že si při soubojích muže proti muže nedokážete vy ani vaše ratolesti pořádně prohlédnout, čím že se to rytíři mydlí? Nevadí, k dispozici bude i přehlídka zbraní.

Velikonoce na zámku

Čechy pod Kosířem - Lov na vajíčka po parku, ale také velikonoční dílny. To vše a mnohem víc chystají na sobotu v Čechách pod Kosířem. Program ocení nejen děti. Částečně díky minidílnám, roli však budou hrát i interiéry zámku. Prohlídky totiž o víkendu budou plné jarní nálady a výzdoby.

Lidé vyrazí za koniklecy

Čelechovice na Hané - Strávit velikonoce v přírodě? To mohou účastníci sobotní vycházky za koniklecy. Ta začne před osmou hodinou na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově, případně kolem osmé v Kapli. Následovat bude cesta směr přírodní památka Vápenice, kde kromě konikleců je k obdivování i příroda. Zájemci si během akce mohou vysadit třešně.

V Němčicích budou Velikonoce s řezbářem

Němčice nad Hanou - Nebaví vás vyhlídka Velikonoc strávených doma? Máte však hodně možností, jak tomu zabránit. Jednou z nich je zajetí do němčického Orionu, kde vás zkušený řezbář Antonín Bartošík mladší vezme do světa dřeva a práce s ním. Workshop, při kterém budete moci ukázat svou zručnost i kreativitu, bude probíhat celé odpoledne. Zájemci se však musí včas přihlásit v Orionu a počítat také s tří set korunovým poplatkem. Workshop začíná o půl druhé.

10 let kroměřížské dráhy

Kojetín, Tovačov - Zajímají vás vláčky, zvláště pak historické? Pak neváhejte a vyrazte kousek za hranice Prostějovska, do Kojetína. Odsud před devátou a následně ještě třikrát vyjede v neděli speciální historický vlak tažený parní lokomotivou. Cílem cesty je město rybníků, Tovačov, se svým nádherným zámkem. Příjemnou jízdu tak můžete spojit i s prohlídkou, která bude mít nádech Velikonoc.Neváhejte tak a dopřejte si cestu po trati, kterou jen tak znovu nenavštívíte.

V Kralicích budou zase tradiční krojované Velikonoce

Kralice na Hané – Máte rádi tradiční zvyky? Užíváte si Velikonoce? Tak se vydejte v pondělí do Kralic na Hané, tam vám totiž ukáží, jak takové hanácké svátky jara vypadají, a to se vším všudy.



Koledníci z folklórního souboru Klas se totiž oblečou do hanáckých krojů a už od rána od šesti hodin budou chodit po děvčatech.

„Začínáme brzo, už v šest ráno vyjíždíme na první koledu, ale to jedeme ještě autem, protože začínáme u těch nejvzdálenějších kamarádek,“ líčil Zbyněk Slezáček z Klasu.



„Do Kralic pak dojedeme zhruba na tu devátou hodinu a sedneme na vůz tažený koňmi. No a minimálně hodinu a půl v Kralicích zůstaneme,“ popisoval průběh akce Zbyněk Slezáček.



Koledníci se pak i s vozem přesunou do Vrahovic a pokračovat budou směrem k Prostějovu. „Letos to bude prakticky stejné jako loni, prostě naše tradiční Velikonoce,“ smál se Slezáček. (hor)