Hygienici povolili koupání na přehradě, už je ale pozdě

Přesně třicet dnů trval zákaz koupání na plumlovské přehradě, nyní však krajští hygienici přišli s alespoň trochu potěšující zprávou – voda sice stále nevyhovuje hygienickým požadavkům, odvážní plavci se však už mohou v přehradě koupat.

Hygienici z krajské hygienické stanice v Olomouci na základě pondělního měření ohodnotili stupeň kvality vody v přehradě stupněm čtyři, dosud měla voda nejhorší stupeň, pětku.

„Laboratorní zjištění a provedené hodnocení zdravotních rizik nás vedlo závěru, že voda ke koupání v předmětném koupacím místě svou jakostí akutně nepoškodí zdraví koupajících se osob, nicméně i nadále neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,“ stojí v oficiálním prohlášení krajských hygieniků.



Přesto by si však měli dát plavci pozor, voda totiž není pro všechny.

„Koupání a provozování vodních sportů z uvedeného důvodu nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem,“ řekli hygienici s tím, že voda je hodnocena už jen jako nevhodná ke koupání.



Zrušení zákazu koupání však už plumlovské přehradě příliš nepomůže. Je totiž už po sezóně. „Teď už je to asi jedno, nemyslím si, že by najednou přišly davy, protože to počasí na koupání není,“ řekl Radek Kocourek, provozovatel pláže U Vrbiček.

Ten se také svěřil, že zákaz koupání jej zřejmě příliš neovlivnil ani v srpnu.

„Nedokážu úplně posoudit, jak moc to ovlivnilo návštěvnost. Naštěstí zákaz přišel až zhruba v půlce srpna, kdy už většinou sezóna stagnuje. Určitě nějaký pokles byl, ale jak říkám, nemusela být za tím jenom ta voda,“ přemýšlel a dodal, že se strašáka v podobě sinic nebojí.



„Věřím, že voda bude alespoň na začátek sezony v pořádku. Mě spíš tento rok zarazilo to, že se z ničeho nic změnila kvalita vody z jedničky na pětku. Nejsem odborník, ale myslím si, že k tomu přispělo počasí a určitě také muselo něco přijít z podhradského rybníka. Všichni ale dělají maximum, aby to vše bylo v pořádku,“ dodal.