EMB Hostinští na Prostějovsku se bouří proti zákazu kouření

Prostějovsko – Nesouhlas a vztek. Takové jsou reakce řady provozovatelů hostinců a restaurací na úplný zákaz kouření, který se v květnu dotkne podniků po celé zemi. Výjimku v názorech hostinců netvoří ani Prostějovsko. oslovení majitelé a provozovatelé mluví o finančních ztrátách, které je čekají, další rovnou o zavření lokálu.

„Je to špatný krok, předpokládám, že budu muset zavřít," říká například Hana Zavadilová, majitelka hostince ve Stařechovicích.

Obec by tak přišla o jedno z mála míst, kde se místní mohou scházet. Nenachází se zde totiž ani sokolovna nebo jiné kulturní zařízení.

„Rozčiluje mě, že se hospoda nachází v mém domě. A sama si v jeho části po květnu nebudu moct zapálit," vysvětluje dále své rozhořčení.

Koupí si flašku a zůstanou doma

Příliš nadšený z novinky není ani Marek Stuchlík, který provozuje hospodu na Brněnské ulici v Prostějově. Jak sám vysvětluje, jeho zákazníci a cigarety k sobě prostě patří.

„Určitě bude cítit pokles v tržbách, devadesát procent lidí jsou u nás kuřáci," říká.

„Nelíbí se mi to, byl to nápad k nezaplacení," pokračuje pak. „U nás nevaříme, lidé se sem jdou jen napít. A u toho si zakouřit," říká dále Marek Stuchlík.

Řada restaurací v Prostějově má už nyní buď stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky, nebo je zcela nekuřácká.

Objevují se pak takové, kde je zákaz kouření v době obědů. Ty však řada hostinců, nejen na vesnicích, nevydává. A je zcela závislá na hostech-pivařích, často pak právě kuřácích.

„Nově si lidé prostě koupí v obchodě flašku a zůstanou doma," poznamenává Hana Zavadilová.

Kroky vlády jsou zbytečně represivní

Spolumajitel prostějovského Beer-baru Skleník pak zase hodnotí množství nařízení a nových příkazů, která se na provozovatele ve stravování valí.

„Kroky vlády jsou zbytečně represivní. Vadí mi také to, že třeba EET se zavádí ve vlnách, a jsou výjimky," vyjadřuje se.

Podle svých slov by mu pak příliš zákaz kouření nevadil. A to přesto, že Skleník patří mezi kuřácké hospody.

Problém s novinkou má naopak Zdeněk Pecha. Provozovatel hostince ve Stražisku je přitom sám nekuřák.

„U nás se lidi dohodnou a jdou si zakouřit ven, v létě pak máme pro zákazníky zahrádku. Myslím každopádně, že by rozhodnutí ohledně zákazu kouření měli politici nechat na majitelích hospod. Nevím, proč by se mělo striktně zakazovat, není to úplně fér," uvádí muž.

Zákaz má platit od května

Starostové však v názoru na nový zákaz jednotní nejsou. Najdou se tací, kteří se bojí konce hostince v obci. Jiní však budoucnost zdaleka tak černě nevidí.

„Kuřáci prostě budou chodit tam, kde se kouřit smí. U nás v obci je třeba hostinec hezky opravený a nekuřácký. Mě třeba tohle vyhovuje," řekl k problematice starosta Pěnčína Ladislav Popelář.

Zákaz kouření v restauracích by měl platit od konce května.

Výjimku mají čajovny na kouření vodních dýmek, oddechnout si mohou také uživatelé elektronických cigaret.

Naopak doutníky a cigarety budou mít vystavenou stopku.