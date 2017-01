Hokejové kluby v Prostějově jsou stále na nože, jeden může změnit šéfa

Prostějov – Válka o hokej v Prostějově pokračuje. Kluby LHK Jestřábi Prostějov a SK Prostějov 1913 jsou nadále ve sporu o led a o fungování hokeje ve městě. Jeho představitelé pak dali od rozepří ruce pryč.

Zimní stadion v ProstějověFoto: DENÍK/Lukáš Sobecký



„V žádném případě už do sporu klubů vstupovat nebudeme. Ať si je vyřeší spolu,“ uvedla primátorka Alena Rašková.

Její náměstek Pavel Smetana pak uvedl, že spor o led, který se mezi celky rozhořel řeší Domovní správa.



Stanovisko rady však je jasné, tlumočil ho náměstek Jiří Pospíšil.

„Může zde být pouze jeden hokejový klub. Pro druhý už bychom museli přistavit novou halu,“ vyjádřil.

Vedení města však oddíly vyslyšelo a oběma poskytlo s požehnáním zastupitelů prostředky na fungování.

Žádné one-man show

Milan Sedlo, předseda SK Prostějov 1913, by se přitom existenci jednoho klubu podle svých slov nebránil.

„V klubu by měli rozhodovat jeho členové a nemělo by se naopak jednat o one-man show jako v případě Jestřábů. Měla by také probíhat kontrola peněžních toků a směřování klubu. To, jakým způsobem funguje klub pana Tomigy, je těžko slučitelné s tím, co děláme my,“ uvedl Sedlo.



Podle Michala Tomigy, předsedy klubu LHK Jestřábi Prostějov, proběhly z jeho strany nabídky na spolupráci. Ovšem neúspěšné.

„Dali jsme pět nebo šest nabídek. Situace ale klidnější není. Lidé si přitom neuvědomují, že poškozují hokej jako celek,“ řekl na dotazy Deníku ohledně sporu Tomiga.

Zájem o odkup Jestřábů

Situaci pravděpodobně příliš neuklidní ani skutečnost, že starší z klubu, Jestřábi, podali na svého soka stížnost ke svazu ledního hokeje. Ten v pondělí potvrdil, že se jí bude zabývat.

„Obdrželi jsme stížnost na SK Prostějov 1913, který se měl pokusit narušit akci Týden hokeje pořádanou konkurenčním klubem. Údajně mělo dojít k rozdávání zavádějících letáků a také vstupu cizích trenérů do šatny hráčů. Od oddílu si vyžádáme stanovisko,“ uvedl mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Chování, na které si LHK Jestřábi stěžovali, označil jejich předseda Tomiga za „nehorázné". Deník s žádostí o reakci oslovil také Milana Sedla. „Klub SK PROSTĚJOV 1913 byl označen jako narušitel této akce a jako důkaz byla pořízena i fotodokumentace. A proto jen velmi stručná fakta. Osoba na fotce není ani členem VV SK PROSTĚJOV 1913 ani rodičem zmíněného klubu, stál před zimním stadionem na veřejném prostranství a v prostorách zimního stadionu nijak akci nenarušoval. To ovšem zástupci klubu LHK Jestřábi Prostějov - mládež dobře vědí a tak jejich stížnost opravdu nechápeme," poskytl Sedlo redakci vyjádření.

„Jsou k dispozici jasné důkazy, že z klubu SK PROSTĚJOV 1913 se nikdo žádného narušení akce ani nemorálního chování nedopustil. Velmi nás mrzí kroky, které nepříliš pozitivně poukazují na hokej v Prostějově, ale my věříme, že vše se v dobré obrátí a naší snahou je i nadále pracovat jen na funkčnosti klubu, spokojenosti dětí v Prostějově a úzké spolupráci s ČSLH," dodal Sedlo.

Aktuální situace má hned několik možných rozuzlení. Kromě toho, že ve městě budou dva kluby – jeden v čele s Michalem Tomigou, druhý v čele s Milanem Sedlem – nebo že v budoucnu zůstane jen jeden je zde však i třetí varianta. „Jsou zde dva subjekty se zájmem o odkup klubu LHK Jestřábi Prostějov. Konkrétní bych být k jejich jménům nechtěl, možná je však i tato třetí cesta. Zůstává ale prioritou zachování 1. ligy a mládeže v Prostějově," dodal Michal Tomiga.