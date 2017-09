Hody lákaly na folklór i Martina Maxu. Počasí však nepřálo

Spoustu kolotočářů, stánkařů ale především folkloristů přivábily do Prostějova o víkendu hody. V lokalitě u bývalé sodovkárny vyrostl autodrom, mixér či horská dráha, nechyběly stánky s ledovou tříští, langoši a na náměstí s řemeslnými výrobky.

Kdo tak sháněl nějaký dárek nebo zkrátka drobnost na potěšení blízkého, měl nepřeberné množství možností co a kde obstarat.



Řada lidí ale také dorazila na folklórní soubory. K těm prostějovským se tentokrát přidaly i další, třeba Maleníček z Lipníka nad Bečvou. Kromě dětí křepčících na pódiu dorazili i jejich rodiče a další příbuzní. "Přijeli jsme s dětmi, je to tu pěkné, hezky ozvučené. Na hody do Prostějova, kde jsem přes deset let bydlela, se ráda vracím. Vždy jsou pěkné," řekla k události Viktorie Zemánková.





Zatímco však malí tanečníci a tanečnice těšili rodiče, o počasí se to říct nedá. Sobotní hody propršely, nedělní ráno bylo pak zprvu taky uplakané. "Zájem lidí by byl, počasí se však nepovedlo. No nemůžeme chtít, aby bylo vždycky jak si představujeme," poznamenala třeba Natálie Danielová obsluhující stánek s bramboráky, langoši a podobnými dobrotami.



Přesto se nakonec dostalo jak na stánkaře, tak na kolotočáře. Vodní atrakce sice nelákaly a stály nevyužité bokem, na pirátskou loď či strašidelný hrad si však děti našly cestu. A postupně se plnilo také hlediště před pódiem, k němuž nalákal řadu příznivců zpěvák Martin Maxa. "Přišli jsme se podívat na něj, ale taky na kolotoče. Na hody však často nechodíme," řekl další z jejich návštěvníků, Marek Liščuk. On ani jiní lidé, kteří o víkendu zavítali na náměstí, měli i přes sychravé počasí oproti loňsku jednu výhodu: Ušlapání v hustém davu nepřicházelo v úvahu.