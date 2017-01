Herecká naděje z Prostějova hraje v Četnících, velkých divadlech i reklamách

Prostějov – Daniel Joch z Prostějova má slibně rozjetou hereckou kariéru. Devatenáctiletý student brněnské konzervatoře účinkuje například na prknech Moravského divadla v Olomouci nebo Městského divadla v Brně.

Daniel Joch (vlevo) při divadelním představení.Foto: Archiv herce

Poslední rok navíc nabyl zkušenosti i před televizní kamerou, kdy si zahrál v Soudní síni, a nově se na něj diváci můžou těšit v jednom z dílů nového seriálu Četníci z Luhačovic.

Přitom ze začátku v herectví ani příliš velkou budoucnost neviděl.

„V osmé třídě jsem začal chodit do dramatického kroužku. Rád objevuju nové věci a toto bylo pro mě něco nového. Ani jsem nečekal, že se toho chytnu a nakonec půjdu na brněnskou konzervatoř," přiznal Daniel Joch, který záhy dodal, že začátky na nové škole byly celkem krušné.

„První rok jsem ani nevěděl, jestli mě to baví. Byl jsem zmatený, nevěděl jsem, co vlastně chci."

Lásku k herectví tak pocítil až při prvním představení, kdy účinkoval v tragédii Král Oidipus v Mahenově divadle, s touto inscenací pak navštívil i Stavovské divadlo v Praze.

Hned záhy následovala role v muzikálu Šakalí léta v Moravském divadle v Olomouci.

„Byl jsem tehdy v druháku. V tomto ročníku je malá pravděpodobnost, že by nějaký student účinkoval hned ve dvou představeních, mně se to ale tak nějak povedlo," těšilo mladého herce.

„Na filmu Šakalí léta jsem vyrůstal, takže to pro mě byl velký zážitek. Ze začátku jsem tam ani neměl žádnou roli, potom jsem měl ale dokonce tři, které jsem podle potřeby alternoval," vzpomínal Joch na svá první představení před olomouckým publikem.

ŠTĚSTÍ NAPROTI

Zajímavé jsou i aktivity, které mladý herec dělá, když není zrovna ve škole nebo na divadelní zkoušce.

V prostějovském divadle pomáhal zinscenovat tanečně-akrobatické představení Arboria show, jednou se také se svým nejlepším kamarádem rozhodl, že osloví různé společnosti s natáčením reklam.

„Napsal jsem několika společnostem, jestli nechtějí natočit reklamy. Pár se jich chytlo, takže jsme natočili celkem tři reklamy pro jednoho výrobce mobilních telefonů a spoustu dalších pro jiné firmy. Já jsem hrál, kamarád Patrik Soldán to vše točil a stříhal. Oběma nám to v našich kariérách dost pomohlo," svěřil se student brněnské konzervatoře.

Průlom v jeho kariéře přišel minulý rok, kdy dostal nabídku hrát v muzikálu Limonádový Joe v Městském divadle v Brně.

„Za měsíc jsme odehráli 40 představení a já byl v jednom kole. Byla to ale výborná škola," vzpomínal na své účinkování.

Díky všem těmto zkušenostem si mladého Prostějovana všimly i filmové štáby. Ty ho minulý rok také nečekaně oslovily.

„O prázdninách se mi zničehonic ozvali, že bych se jim hodil do role takového záporného hrdiny v pořadu Soudní síň. Nabídku jsem samozřejmě přijal, protože jsem si ji vážil, i když to zrovna není typ pořadu, o kterém jsem vyloženě snil. Zajímavé bylo, že jsem se měl naučit scénář, který jsem měl pak před natáčením zahodit, aby to byla vyloženě improvizace. Mně to ale vůbec nevadilo," odhalil, jak se při natáčení oblíbené televizní série postupuje.

Doposud největší příležitost dostal Daniel minulý rok, když si střihl roli bandity v jedné z epizod v novém seriálu Četníci z Luhačovic, který Česká televize uvedla teprve nedávno.

„Této role si cením asi nejvíc. Byl to pro mě zážitek být na place například s takovým hercem, jakým je Pavel Zedníček," vyjádřil se Daniel Joch, jenž doufá, že ho i tato role posune dál vstříc jeho snům. „

Samozřejmě mám sny. Někdy bych to chtěl zkusit i za hranicemi, třeba v USA. Mám plán, že bych tam přijel pracovat na nějakou brigádu a někdy třeba zašel na nějaký konkurz, tak uvidíme," netají se ohledně svých přání Prostějovan.