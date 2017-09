Havlista, kok*t! Pirát Kapounek čelí urážkám na tabulích

Nelichotivé vzkazy a vulgarismy se objevily na reklamních plochách Pirátské strany v Prostějově.

Urážkám musel čelit zejména prostějovský zastupitel Petr Kapounek, u jehož fotky dosud neznámý pachatel tyto vzkazy napsal. Poškozeny jsou minimálně dvě reklamní plochy, a to v centru města a také u sídliště Antonína Slavíčka.

Samotného poškozeného tyto útoky překvapily.

„Poškození našich reklam jsem si ještě nestačil prohlédnout, všiml jsem si ale ploch jiných stran, které jsou poškozeny obdobným způsobem. Myslím, že se jedná o řádění několika jedinců, kteří neuznávají demokratickou soutěž politický stran, a ta strana, které fandí, je dle jejich mínění jediná správná. Jedna věc je dělat si z politiků legraci, druhá plošně a nedůvodně vulgárně napadat všechny ostatní,“ řekl Kapounek.



Na reklamní ploše se kromě vulgarismů objevilo ještě označení Havlista, kterému sám Kapounek nerozumí už vůbec.

„Nevím, co by to mělo být. Podle mého je havlismus výmysl lidí, kteří ve společnosti cíleně vyvolávají nenávist, aby mohli ostatní zmanipulovat k volbě konkrétní strany, která kromě nenávisti nemá co nabídnout. Václava Havla respektuji a uznávám jako slušného politika, který pomohl zemi ke kultivovanému přechodu k demokracii a snažil se přitom prosazovat i nějaké morální hodnoty. To neznamená, že bych souhlasil se vším, co říkal nebo dělal,“ překvapilo Kapounka toto označení.

Prostějovským pirátům tak nezbývá nic jiného než tyto nápisy mazat.

„Řešit to budeme průběžnými opravami, i když to bude stát zbytečné a možná marné úsilí. Je ale škoda, že se dotyčný pod své útoky nepodepíše,“ dodal člen Pirátské strany.