Halu ano, ale jinde. Opozici se nová tělocvična na Vápenici nezamlouvá

Že je sport v Prostějově velkým tématem se hned několikrát ukázalo na posledním, dva dny trvajícím zasedání zastupitelstva města.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michael Lapčík

Neřešilo totiž pouze válku hokejových klubů a Národní olympijské centrum, ale také novou halu v ulici Vápenice. Ta by se nacházela ve dvoře již existujících prostor Spektra. S tím ale někteří zastupitelé nesouhlasí.



"Došlo by k neúměrnému zahuštění prostoru. Navíc by tělocvična neměla dostatečné parkoviště. Podle mě bychom měli najít jiné místo a žádat následně na stavbu o dotaci," vyjádřil se třeba opoziční zastupitel František Froml.

Málo místa na parkování

Přidal se pak už k dřívějším kritikám, které směřovaly právě především na nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky haly.

V ní by se přitom daly alespoň podle plánovaných rozměrů hrát i turnaje, přičemž nejen u těch dětských se právem dá očekávat i příjezd rodičů.



"Přemístěme halu jinam," žádal také člen Sportovní komise Aleš Matyášek.

Další jeho kolegové se k němu připojili, padala i slova o nekoncepčnosti.

"Nekoncepční zasazení? Hala navazuje na sportovní zázemí Spektra, také je v blízkosti dvou středních škol, které by zde mohly mít hodiny. Nějaká koncepce tam tak asi je," kontroval náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Na opravu poslali 30 milionů

Už poněkolikáté během té debaty tak došlo na zmínku o budově Spektra. Jeho tělocvična se léta nacházela v havarijním stavu, ten nynější je pak výsledkem dílčích oprav než komplexní rekonstrukce.

Právě ta by měla být druhým výrazným zásahem v ulici Vápenice. A jak připomněla náměstkyně Ivana Hemerková, právě rekonstrukci této a ne výstavbu nové haly by svým hlasováním schválili. Tak se i nakonec stalo, zastupitelé na práce přiklepli téměř třicet milionů.

Soused je proti

Existence zcela nové haly v sousedství však zatím zůstává nejistá.

"Jeden z majitelů sousedících parcel je zatím proti, se sousedem máme spor," sdělil krátce náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Vzhledem k nevelké účasti na zastupitelstvu a navíc neschválení účetní závěrky pak není zcela jasné, zda by na dalším zasedání, po urovnání sporu, vůbec ke schválení nové tělocvičny došlo. I proto, že řada členů opozice trvá na vybrání jiného, vhodnějšího místa.