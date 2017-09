Gymnázium slavilo čtvrtstoletí, happeningem na náměstí

Stovky návštěvníků, desítky účinkujících a řada aktivit ze života školy. Tak v pátek odpoledne vypadaly oslavy Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.

Své pětadvacetiny oslavila škoda na hlavním náměstí, kde postupně vystoupila schola, francouzské divadlo i školní kapela. Po obvodu náměstí si pak lidé mohli vyzkoušet chemické a fyzikální pokusy nebo taky znalost historie.



Pro lidi nadané orientačním smyslem pak připravili učitelé i ukázku orientačního běhu. Zájemci si měli podle map a fotek detailů, třeba z historických budov, zjistit něco nového o městě. A ukázat, jak umí orientovat podle mapy.

"Udělali jsme to jen v blízkosti náměstí. Jinak by byli závodníci dlouho pryč a dalším by se nedostávalo map," uvedl organizátor aktivity a zároveň učitel tělocviku a matiky Ondřej Hubáček.

Nejen učitelé, ale zároveň i studenti či absolventi se podíleli na přípravě programu. Vzali si na starosti třeba ukázku z chemických pokusů nebo právě představení francouzského divadla.



Jako na dalších podobných akcích však nechyběl ani proslov. Zatímco tak před rokem na tomtéž místě hovořil ředitel místní charity, nyní se mezi řečníky zapsal ředitel gymnázia Pavel Polcr.

"Přeji škole dalších pětadvacet, padesát či pětasedmdesát let života," řekl k posluchačům.

Později v zákulisí vysvětlil, že oslavy chtěl směřovat trochu netradičně.

"Nejde o žádnou umělou, škrobenou slávu, spíše o happening. Snažíme se potěšit veřejnost, sám pak mám radost třeba z toho, jak studenti přispívají do programu a snaží se tak něco udělat pro druhé," kvitoval ředitel školy.