Folkloristé roztančili podzámčí. Podívejte se

Různé barvy, různé tvary, všechny však byly hanácké. Řeč je o krojích, které byly ve čtvrtek vidění v parku v Čechách pod Kosířem. Konalo se zde totiž Setkání Hanáků.

Nejen však folkloristů, na hudební a pěvecká vystoupení provázená hanáčtinou se totiž dorazili podívat také lidé z širokého okolí. "Je to tu velice pěkné. Sice to není úrovní jižní Morava, ale zvedá se to," ocenil úroveň události i folklorního dění Jiří Weber. Spokojený byl i zástupce kastelána Jaromír Král.

"Hlavně vyšlo počasí. Blíží se nám navíc závěr sezóny, návštěvníci akce nám tak také chodí do zámku," libuje si muž při akci, která přilákala stovky lidí a taktéž zhruba sto členů folklorních souborů, z nichž Prostějovsko reprezentoval třeba kralický Klas.