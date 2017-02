Finalistka Miss: Pomohlo mi rozhodné jednání i šaty

Prostějov – Přišla, viděla, zvítězila. Tak se v krátkosti dá popsat cesta Kristýny Dohnalové soutěží MissOK. V ní se probojovala mezi dvanáct finalistek a to i přesto, že oproti nim měla určitý handicap: do soutěže se totiž vůbec nepřihlásila.

„Šla jsem s přítelem tancovat na talentový casting. A jak jsme přišli na řadu a zatancovali, tak se mě jeden z pořadatelů zeptal, zda bych nechtěla být miss,“ řekla k momentu, kdy se z tanečnice stala rázem modelkou. Na nabídku totiž kývla. A protože akce byly provázané, po tanci hned následovala další soutěž.



Zde se ale objevil problém: Kristýna naskočila do rozjetého vlaku, který už už opouštěl nástupiště. Jinými slovy, na rozdíl od dalších účastnit soutěže krásy neměla za sebou promenádu v plavkách. A s jejich přinesením na talentovou soutěž ani nepočítala.



„Nakonec pro mě promenáda nebyla. Viděli mě v šatech, které toho docela dost odhalovaly. A když se jeden z porotců ptal, zda mám sebou plavky, další se ho ptali, co by na mě chtěl při střihu šatů ještě vidět,“ vzpomíná Kristýna. Ta, přestože ve svém volném čase hraje v divadle a je zvyklá na publikum, si pak prožívala chvíle nervozity.



„Nervozita nejdříve opadla, pak se ale vrátila. Byla to přeci jen situace, na níž jsem nebyla připravená,“ uvedla sedmnáctiletá slečna. Porotu však podle jejích slov paradoxně přesvědčila právě i jistým a sebevědomým projevem. „Myslím si, že nejvíc na ni zapůsobilo rozhodné vystupování. A taky šaty,“ řekla s úsměvem Kristýna.



Její úspěch okolí ocenilo, byť byly soutěžící jejím stylem postupu start-cíl poněkud překvapené. „Některé holky si mě možná ještě ani nevšimly. Jsou ale všechny moc fajn, s pár si i píšu. Líbí se mi třeba, že když se něco zapomene nebo stane při focení, navzájem si pomáháme,“ ocenila kolegialitu svých rivalek.



Pro Kristýnu, studentku reálného gymnázia, se jedná o první zkušenost s modelingem. V rodině by však nebyla jedinou, kdo se na něj dává. „Tátova sestřenice je Pavlína Pořízková. Zjistila jsem, že se na modeling dala také náhodou – šla s kamarádkou jako doprovod na casting a nakonec si vybrali ji,“ řekla s tím, že také přítel uvažoval o dráze modelu.



Nyní tak Kristýnu, jedinou finalistku z Prostějovska, čeká dlouhý maraton plný akcí. To, zda se jí podaří k nečekanému vstupu do soutěže a postupu mezi finalistky i vyhrát se totiž dozví až koncem března. „Čeká mě třeba školení k médiím, Den pro zdraví a krásu, také ples či soustředění v golfovém rezortu nedaleko Olomouce,“ vypočítala jen některé události, které se pojí se soutěží MissOK. Kristýna přitom má po škole další koníčky: zpívá v hudební skupině, hraje divadlo a také tančí.



„Ať už se ale stane v soutěži vítězkou nebi třeba bude uzavírat první desítku krásek, život jí klání změnilo. „Byla to dobrá zkušenost. Některé další soutěžící dělaly na akcích hostesky a pokud bych měla tu příležitost, také bych to ráda zkusila. MissOK mi dala jiný náhled na modeling. A to velmi pozitivní,“ uzavřela Kristýna.