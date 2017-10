Dvě akce v jednom: Z Drakiády šli Vrbátečtí přímo do soutěžení

Pořádně akční neděli za sebou mají Vrbátky. Na odpoledne jim totiž pracovníci místního Centra volného času nabídli hned dvě akce. Na poli u hřiště nejprve Drakiádu, na samotném hřišti posléze i rodinný osmiboj.

Jak se ukázalo, byla to správná volba. Zatímco zprvu se lidé spíše trousili, nakonec si jich na okraj Vrbátek našla cestu celá řada. A co je čekalo? Kromě pouštění draků osm disciplín - například bludiště na čas, házení na cíl či sprinty s vršky od pití.

"Holky to mají hezky připravené. Ještě jsem s dětmi neprošel vše, ale dalo nám zabrat přenášení věcí na lžičce," sdělil například Jaroslav Stužka.

Do soutěže se mohl přihlásit prakticky kdokoli. Podmínky tu však dvě přeci jen byly: mít tým a ten se musel skládat alespoň ze tří lidí, včetně jednoho dítěte.

"Máme to rozdělené na dvě kategorie - do sedmi let a od sedmi. Vítězná mužstva pak vyhlašujeme po třech z každé této kategorie," prozradila jedna z pořadatelek, tou dobou také Sněhurka, Kateřina Kubjátová.



A co vítěze čekalo? "Máme pro ně připravené drobnosti, hlavně však poukázku na pizzu," řekla Kateřina Kubjátová. Důvod k těšení však měli všichni účastníci. V závěru na ně totiž čekal pořádný kus frgálu.