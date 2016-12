Drahanský kopec na Štědrý den padl

Žárovice – Už po jedenácté vyzvali sportovci na Štědrý den na souboj drahanský kopec mezi Žárovicemi a Drahany. V lezavém počasí, kdy se teplota pohybovala kolem nuly a drobně mrholilo, se k závodu přihlásilo celkem 101 účastníků a několik psů.

„Je to asi o třicet lidí méně než vloni," uvedl za pořádající organizaci SKC TUFO Prostějov Petr Zatloukal. Muži, ženy i děti, z nichž to nejmenší se vezlo v kočárku, hodlali zdolat devítikilometrovou trasu s třísetmetrovým převýšením v co nejkratším čase. „Někdo se přihlásil do kategorie chůze, jiní poběží, pojedou na kole, máme tu i jednu jednokolku a kolečkové lyže," upřesňoval Petr Zatloukal a odhadoval, že cyklisté trasu zvládnou přibližně za dvacet minut, běžci za třicet a chodci půjdou pravděpodobně tři čtvrtě hodiny. Aleš Skripecký z Prostějova se k závodu přihlásil poprvé, jeho kamarád Lukáš Švestka absolvoval premiéru už vloni. „Poprvé to bylo děsné, protože jsem před tím neběhal," řekl Lukáš a dodal, že tento rok se na závod připravoval 14 dnů. Martina Soldánová ze Žárovic kolem přátel smutně popocházela. „Chtěla jsem běžet také, ale při tréninku jsem si včera zvrtla kotník, a tak jsem aspoň přišla podpořit kamarády a podívat se, jak vyběhnou," svěřila se. Miloslava Vysloužila k závodu podle jeho slov „ukecali" přátelé. „Běžím letos poprvé, ale čeká mě potom ještě ponor v plumlovské přehradě, který je naplánovaný na 12 hodin," usmíval se závodník a otužilec a ostatní ho nadšeně poplácávali po ramenou.

Legrace, nadšení, smysl pro humor a pohyb vládly v Žárovicích před startem. „Je to bezvadná akce, vloni jsem běžel také, ale letos jsem slíbil manželce, že se budu víc věnovat rodině a přípravě štědrovečerních oslav," řekl jeden z přihlížejících. Před půl desátou organizátoři závod odstartovali a 101 nadšenců se vrhlo vpřed překonat kopec a tak trochu i sami sebe.