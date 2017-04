Doteky módy pohladily oči, bodovali i Prostějované

Večer plný krásy a také barev. Kdo v pátek zašel do Národního domu v Prostějově, rozhodně nelitoval. V hlavním sále divadla totiž zažil program, který potvrdil, že Prostějov je stále městem módy. Konal se zde totiž sedmnáctý ročník Doteků módy, soutěže pro mladé návrháře pořádaná Střední školou designu a módy.

I proto, že šlo už o finále soutěže, bylo se na co dívat. Z původních tří desítek kolekcí zde návrháři na modelkách předvedli patnáct nejlepších. A i tentokrát nebylo vůbec lehké vybrat. Nebylo tak divu, že se moderátor večera, herec Tomáš Hanák, zlehka vysmál porotě, která měla ten nelehký úkol výtvory zhodnotit.

A s výsledky pomáhali i diváci, i oni rozhodovali o jedné z celkových pěti cen. „Líbila se mi kolekce číslo patnáct. Nejsem nějaký odborník, chodím se sem dívat na přítelkyni,“ uvedl třeba David Král. V hledišti nebyl sám laikem: v zaplněném divadle jich nebylo málo. „Na tuhle módní přehlídku chodím tradičně, jinak ne. Ráda se ale podívám. Líbilo se mi provedení a nápaditost výtvorů,“ prozradila pak Marie Vysloužilová.

Ona a další stovky lidí mohly obdivovat různorodé barvy, tvary i styly. K vidění tak byly kabátky, které poslaly divadlo zpět do čtyřicátých let, jindy se na chvíli ocitl v Japonsku. K vidění byly šaty, elegantní móda, ale také móda odkazující svým názvem ke squatterům, místy pak také odění hodně odvážné.

V některých případech pak nenechal nejen vzhled oděvů a doplňky chladným Tomáše Hanáka. U jedné kolekce vybízející k recyklaci prohodil, že raději jde ukrýt svou láhev. Další, která odkazovala k proplétání, se sám zapletl. „Tohle je zase kolekce, která je vhodná pro ty, co nemají příliš žárlivé partnery,“ poznamenal pak k dalšímu výtvoru.

Po více než dvouhodinovém programu se nakonec tvůrci dočkali: diváci i porota se dali do rozhodování. To nakonec potěšilo zejména Adama Grmolce, který získal za svou kolekci Černá labuť jak cenu diváků, tak cenu poroty a také třetí místo v hlavních cenách. Zároveň však i ředitelky SŠDAM Ivanu Vaňkovou. Právě na její školu totiž Adam chodí. „Jsme opravdu rádi, hned dva naši studenti se objevili mezi vítězi. A že by někdo zvítězil ve třech kategoriích? To se ještě nestalo,“ prozradila evidentně spokojená Vaňková.