Do Plumlova se sjel rekordní počet Trabantů a Wartburgů

Víkend byl v autokempu Žralok v Plumlově ve znamení dvoutaktních strojů. Od pátku se tu postupně sjížděli vlastníci automobilů koncernu IFA, aby se nejen pochlubili svými vozy z dob socialismu, ale například si i zasoutěžili nebo podnikli spanilou jízdu po Prostějovsku.

Na jedenáctý ročník Trabant srazu Morava nakonec dorazilo 230 vozů koncernu IFA, tedy aut značek Trabant, Wartburg nebo třeba i Barkas a Robur.

„Toto číslo znamená účastnický rekord. Navíc nás může těšit, že tu máme účastníky nejen z Moravy a Slovenska, ale i z Polska nebo Německa," usmíval se jeden z pořadatelů Jan Kejík.



Zatímco pátek byl vyhrazen pro příjezd automobilů, v sobotu proběhla registrace vozů a následně i spanilá jízda do Prostějova. Odpoledne pak bylo vyhrazeno pro soutěže a zábavu.

„Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti, tlačení trabantu naslepo nebo se projet po vodní hladině naším Trabititanikem,“ dodal pořadatel.



Podle vystavených strojů bylo vidět, že se do Plumlova sjeli opravdoví nadšenci. Důkazem toho byl i Bohuslav Kulík, který zde u svého Trabanta prodával náhradní díly do starších vozů.



„Když jsem byl mladý, tak jsem si koupil to nejdostupnější auto, což byl právě Trabant. Druhého jsem si pak musel pořídit na Slovensku, kde se na rozdíl od Čech nemuselo na koupi čekat,“ zavzpomínal.

Nyní je v jeho rodině celkem 7 Trabantů.„Trabant je s námi už přes 40 let. Péče o tato auta mi zabere veškerý čas. Mít Trabanta v dnešní době, to už je taková nemoc,“ smál se Kulík, který do Plumlova dorazil ze Třtěnic nedaleko Českého ráje.