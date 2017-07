Devatenáctiletý spisovatel: Knihu o Prostějově jsem chtěl hlavně čučavou

Je mu teprve devatenáct, jeho zkušenosti jsou však působivé. Kdo může v tomhle věku říct, že byl jako novinář na mistrovství světa v ledním hokeji, napsal nepřeberné množství článků a především: jako se podílel na dvou knihách?

Petr Komárek, student, novinář a spisovatelFoto: SOŠPO Prostějov

Petr Komárek už tohle vše stihl.

Svou druhou publikaci nazvanou Prostějov – Hanácký Jeruzalém stihl dopsat ještě před svými dvacátými narozeninami.

A v pondělí ji představil při slavnostním křtu společně s druhým autorem, Markem Moudrým, veřejnosti.

Kdo si knihu otevře, toho překvapí nejen množství fotografií či neznámé památky, ale také řada informací o sportu.





Petře, kdy jste začal na knize pracovat? Co byl takový prvopočátek?

Myslím, že začátky kihy lze spatřit už v roce 2015, kdy byla pokřtěná má první kniha Litovel – Hanácké Benátky, kde byl kmotrem právě pan Moudrý. Tehdy už si vydavatel padl do oka s panem Moudrým a řekli si, že Prostějov už dlouho takovou obrazovou knížku nemá a nebylo by špatné ji udělat. V únoru 2016 jsem pak měl to štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě a byl jsem tak u Marka Moudrého v kanceláři, když zrovna vznikala ústní dohoda o knize. Tehdy jsme se domluvili, že budeme autorská dvojka.



Měl jste už zkušenost se sepsáním jedné knihy, byla tedy tvorba Hanáckého Jeruzaléma pro vás jednodušší?

Původně jsem si myslel, že to bude lehčí, ve finále tomu tak ale nebylo. Napsat každou knihu je náročné. Čekal jsem u této knihy, že vznikne rychleji, přípravy totiž trvaly rok a čtyři měsíce. Na druhou stranu, kniha o Litovli zabrala roky tři. Ale bylo to krásné, moc jsem si to užil. Spolupráce s Markem Moudrým, to byla jedna radost.





Které části prostějovské historie nebo současnosti jste se věnoval nejvíce?

Mou nejoblíbenější památkou jsou gotické hradby v Prostějově, respektive jejich pozůstatky. Navíc mám radši historické památky než ty modernější, takže jsem se hodně věnoval památkám v centru města, třeba právě hradbám s baštou, Nové radnici, kostelu Povýšení svatého kříže a jeho interiéru. Věnoval jsem se také různým měšťanským domům a jejich domovním znamením.



Stalo se během sepisování knihy, že jste narazil na překvapení či zajímavý fakt o Prostějově, který vás zaujal?

Vůbec jsem nevěděl, že v Prostějově existuje i druhá zachovalá hradební bašta. To až pan Moudrý mě na ni přivedl. Bašta stojí v Knihařské ulici nedaleko vnitřního okruhu města. Sama o sobě pro mě jistě překvapením byla. Je dobře skrytá, obklopená vyššími domy. Pro mě byla skutečným překvapením. Stejně jako různé historické informace, k nimž jsem se dostal díky spoluautorovi. Je velmi dobrým znalcem prostějovské historie. Hodně jsem se díky němu dozvěděl, ne všechno jsme ale do knihy dali, protože jsme nechtěli, aby byla nějakou podrobnou encyklopedií. Chceme hlavně, aby se lidem líbila, byla „čučavá“.



Během představování knihy jste zmínil, že Prostějov má hodně věcí k nabídnutí. Které místo nebo událost byste nejvíce vystihl?

Mě se líbí nejvíc ty hradby. Já vím, že pořád trvám na svém, ale mě se zkrátka líbí. Já mám fortifikace a středověké válčení nesmírně rád a těší mě, že prostějovské hradby prochází určitou obnovou. A pak samozřejmě Národní dům, nesmírně moderní a zároveň krásný skvost. To jsou dva objekty, které bych zde v Prostějově vyzdvihl.





Má dílo také anglickou verzi?

Pod českým textem či popisky k fotkám je právě také vše popsané anglicky. Je to pro zahraniční turisty, jelikož nechceme, aby byla kniha jen pro české turisty nebo obyvatele Prostějova.



Máte už v plánu nějakou další knihu, kterou byste se rád zabýval?

Mluvit o tomto tématu je teď asi ještě předčasné. Vždyť jsme sotva jednu knihu pokřtili (smích). Nicméně, co mohu říct určitě, je to, že doufám, že tohle nebyla má poslední kniha. Tvorba publikací, a speciálně těch, jež se váží k mému oblíbenému hanáckému regionu, mě baví a naplňuje mě. Je to moc fajn. Navíc také rád fotografuji. Takže se dá říct, že jsem v obou knihách, u nichž jsem dosud figuroval jako jeden z autorů, skloubil dva své koníčky – psaní a fotografování.