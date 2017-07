Děti vzaly dopravní hřiště útokem. Čekala je spousta her i poznání

VIDEO / Spoustu zábavy ale ještě více poučení. Děti čekalo ve čtvrtek na prostějovském dopravním hřišti obojí a to mírou vrchovatou.

Mateřské centrum Cipísek zde totiž společně se Střední odbornou školou podnikání a obchodu přichystalo řadu aktivit.

Zatímco tak na jednom místě byla pro děti připravená, jak jinak než dopravní, skládačka, jinde se učili dopravní značky nebo jak vypadá policista či hasič. Především ale nechyběla jízda přes křižovatky a semafory i slalom.

Mnohé aktivity byly pro děti skutečným oříškem a výzvou. Vždyť jim také bylo maximálně čtyři až pět let. To však byla podle pořadatelky Jitky Zapletalové spíše výhoda.

"Když by se do toho motali náctiletí, už by vznikaly nebezpečné situace," poznamenala.

"Dneska tak pro děti máme hlavně základy dopravních předpisů, třeba poznávání barev a pohyb v křižovatce. Také chceme, aby si už nejmenší děti osvojili ježdění s přilbou. Čím dřív se tak stane, tím lépe," řekla pro Deník.



Během dopoledne byla pro děti ale také jejich rodiče připraveno 12 stanovišť, z nichž drtivá většina měla nějakou spojitost s dopravou. Celé rodiny tak mohly ukázat své kreativní schopnosti i znalosti.

Část rodičů však také měla co dělat, aby krotila nadšení dětí ze semaforů a spousty prostoru k manévrování.

"Největší úspěch slaví odrážedlo, úkoly zatím úspěšně sabotujeme," směje se jedna z maminek, Hana Bretschneiderová. Ta také doufá, že dopravní hřiště dětem pomůže.

"Zatím je to špatné, nepoznáme červenou od zelené. Vypadá to tak na bouračku," prozrazuje žena s úsměvem.