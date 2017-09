Děti na Kosíři čekal drak, učitele stezka odvahy

VIDEO / Ze školních lavic do přírody se v pátek ráno vydala řada školáků z okolí Velkého Kosíře. A právě na nejvyšší vrchol Hané je nakonec kroky, a samozřejmě učitelky, zavedly.

Děti se však mohly spolehnout, že jim konec týdne nezpestří jen procházka. Na Kosíři je totiž čekala také řada aktivit, třeba drak z domina, poznávání zvířat na fotkách, tančení i třídění odpadu.



Hodně zábavy si ale užili i učitelé. Ti totiž absolvovali stezku odvahy, tedy chůzi naslepo s doprovodem v podobě dětí, také však odhánění školáků od přiběhnuvší kočky.

"Chodíváme sem každým rokem. Dnes jsme tu zatím chvíli, zkusili jsme ale už třídění odpadu, které děti moc bavilo," řekla k akci Lenka Hrubá, která přivedla na Kosíř děti ze základní školy v Olšanech u Prostějova. Ty čekalo ještě absolvování poznávačky. V ní se nejmenší dozvěděli něco o zvířatech a jejich způsobu života.





"Nejvíce dělají při poznávání problémy moli, také mravenečník a kuny. Jinak si se vším zatím dokázali poradit," stihla k aktivitě říct Stanislava Zelenková, než ji obklopily další desítky školáků. Na vrcholu Kosíře se jich přes páteční dopoledne sešlo nejméně sto. Byl mezi nimi i Martin Pazdera navštěvující školu v Olšanech.

"Líbí se mi to tu moc, je to zde super. Nejlepší zatím bylo třídění odpadků, to mě hodně bavilo," podělil se chlapec o své dojmy. V tu chvíli ho však čekal ještě zlatý hřeb dne, nynější symbol Kosíře v podobě zeleného draka.