Další firma v Prostějově rozšíří výrobu

Zpracování plastů. Tím se zabývá další možný vlastník pozemku v malé průmyslové zóně v Brněnské ulici. Záměr prodat parcelu vyhlásila rada města. A na její volání zatím odpověděla právě prostějovská firma KP-Kopro.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zhruba dvouhektarový pozemek by měl sloužit k dalšímu rozšíření firmy.

"Nynější zázemí společnosti je přes ulici od továrny Maier. KP-Kopro se nyní nemá kam rozrůstat, proto projevila zájem o tento pozemek. Zájemců ale samozřejmě může být více," uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Samotná primátorka pak ubezpečila, že by se v lokalitě zavedením výroby nezhoršilo životní prostředí.



"Firma z dosavadních zkušeností neznečišťuje vzduch," uvedla.

Čímž se koneckonců snaží společnost, existující už sedmnáct let, prezentovat i na svých webových stránkách.

Podle jednatele Daniela Hrubana by v případě, že by firma parcelu získala začala stavět už brzy.

"Práce by začaly příští rok. Zaměstnance bychom nabírali na etapy. V té první bychom měli zájem asi o třicet pracovníků, do tří let je pak v plánu jejich počet zdvojnásobit," řekl pro Prostějovský deník.

Firma však může mít s nabíráním zaměstnanců problém: Prostějovsko patří k okresům s nejnižší nezaměstnaností na Moravě, navíc právě montážní dělníci a obsluha lisů patří mezi nejžádanější profese.



Firma KP-Kopro není v Prostějově jediná, která by ráda v brzké době rozšířila výrobu. Už dva roky se v této souvislosti mluví o společnosti Laser Technology. Stovky nových zaměstnanců by pak měl pojmout další závod mezinárodní firmy Mubea. Letos navíc zastupitelé schválili prodej pozemku v průmyslové zóně společnosti Danaflex, výrobci obalových materiálů.