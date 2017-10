Cenu za největší přínos cestovnímu ruchu získal Lesní bar

Otázku, jak bude nadále fungovat místní pošta, museli v posledních dnech řešit zastupitelé v Protivanově. Měla by se z ní totiž stát jedna z dalších Partner pošt, které dnes fungují po celé republice. Zjednodušeně to znamená, že poštu provozuje přímo město nebo obec. Pokud to z nějakého důvodu nejde, hledají se pak partneři mezi veřejností.