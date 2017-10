Čechovická sokolovna dostala k narozeninám dárek: rekonstrukci

Novým sportovním a kulturním stánkem se mohou od úterka pyšnit sokolové v Prostějově-Čechovicích. Tedy přesněji řečeno staronovým. Budova z roku 1937 totiž zůstala, ovšem prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Sál, přísálí, také další prostory včetně toalet, to vše je nové.

Opravenou sokolovnu otevřela v devět hodin ráno politická reprezentace města a kraje. Právě peníze z magistrátu a hejtmanství totiž místnímu Sokolu pomohly, aby vůbec rekonstrukce za více než sedm milionů korun mohla začít.

"Hodně dlouho jsme čekali na rekonstrukci. Naše záměry byly o něco větší. Jenomže právě to, co bylo nejméně potřebné, finance, tak toho zrovna nebylo," podotkl jednatel Sokola, František Kohoutek.



Připomněl zároveň, že budova nebyla dlouhodobě v dobrém stavu.

"O peníze na stavební práce jsme žádali už osm či devět let zpátky přes ministerstvo. Bohužel ale brány zůstaly zavřené, přestože jsme na ně klepali mnohokrát.Budova byla přitom v havarijním stavu – topení bylo třeba z roku 1976," řekl pro deník František Kohoutek za Sokol. Ten pořádá ve stavbě řadu akcí, včetně plesů. Tělocvičnu zde využívá také v sousedství stojící základní škola.





Největším dílem nakonec na opravu přispělo města Prostějov. "Dědinu vždycky dělali Sokolové a hasiči. U vás to platí v plné míře, hasiči jsou výborní a sokoli jakbysmet. Takže je nám potěšením, že můžeme materiální formou přispět k tomu, aby vaše činnost byla tak úspěšná a tolik lidí mělo zájem nadále cvičit a působit v Sokole či u hasičů," řekla přítomným při zpřístupnění sokolovny primátorka Alena Rašková.



Jednu vadu na kráse však opravená sokolovna má. A všimnou si jí především sportovci. Hned na pěti místech totiž mohou narazit do topení, které není zabudované v podlaze či jinde, ale vyvstává do herní plochy.

"Museli bychom ho udělat nové, ne pouze rekonstruovat. Topení pod podlahou by bylo také finančně náročnější," vysvětlila tuto skutečnost primátorka.