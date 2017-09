Burza práce v Prostějově: o nábor se snažila oříškárna i armáda

Davy především mladých lidí proudily ve středu do Společenského domu v Prostějově. Co je zde čekalo? Řada informací o středních školách i pracovních pozicích.

A to nejen v Prostějově a v blízkém okolí. Kromě firem jako Makovec, DT Mostárna či Hanáckých železáren a péroven totiž na Burzu práce a vzdělání dorazili i z vyškovské Univerzity obrany či společnosti Barum.



"Je pravda, že k nám do Otrokovic je to dál, byl by možná problém s dojížděním. Zájem o pracovní místa ale je. Gumárenství se sice studuje jen u nás, ale přijímáme i pracovníky se strojírenským zaměřením," prozradila Romana Cibulková, která přišla prezentovat Barum continental na burzu.

U jejího stánku si mohli lidé bedlivě prohlédnout pneumatiky ale také si je zkusit sestavit.

"Hodně bylo zájemců o informace k rozdílům zimních a letních pneumatik. Lidé se také ptali, jak dlouho která vydrží," uvedla.





Firmy si tak mnohdy během středy hledaly nejen pracovníky, ale také zákazníky. Mnohé pak zaujaly třeba ochutnávky. Ty nabízel nejen výrobce oříšků z Čelčic Alika, ale i další firmy.

"Nejvíce mě zaujal stánek s oříšky. A do školy? Ráda bych na střední pedagogickou," svěřila se jedna z mnoha návštěvnic burzy Denisa Černá. Kamarádka Michaela Dočkalová jí přitakala. "Zvažuji střední pedagogickou v Kroměříži a v Přerově. Ještě ale pořád nevím," dodává.



Kromě firem se totiž na burze prezentovaly právě i školy. Z velké části byly technického ražení, zaujmout potenciální studenty se však snažili i Střední zdravotnická škola v Prostějově nebo umělecky zaměřená soukromá škola Art Econ.

"Je tu tucet škol a pětatřicet zaměstnavatelů nejen z Prostějovska. Snažili jsme se to udělat tak, aby zde nebyly jen strojírenské obory. Podporujeme zde pak hlavně technické obory a řemesla," uvedla za Okresní hospodářskou komoru Helena Chalánková.

Dodala zároveň, že akce není jen pro studenty. "Zaměstnanci nespokojení v práci si zde můžou zjistit, na jaké firmy se obrátit, kdyby chtěli změnit pracovní pozici," poznamenala.



K tomu jim také mohli pomoct přítomní pracovníci úřadu práce. Nebo třeba armáda. Ta byla zastoupena na burze hned několikrát. Prezentovala se zde vojenská policie, před Společenským domem pak vojáci prezentovali techniku z Lipníka nad Bečvou a Prostějova. A přímo v sále mohli návštěvníci narazit na náborářský stánek.

"Lidé, ať už školáci nebo studenti, se nás ptají na přejímací zkoušky i výhody studia. Další na uplatnění. Ti co jsou chytří a chystají se do Vyškova i na fyzickou náročnost," usmívalo se osazenstvo stánku v čele s Ivanou Budíkovou.

Dozvědět se tak žáci mohli spoustu zajímavých informací, třeba nejvíce žádané pozice armádou: kuchaři, řidiči a elektrotechnici.