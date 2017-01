Budoucnost dopravy v Okružní: kamiony ne, autobusy možná

Prostějov – Obyvatelé prostějovského Sídliště Svobody a také domů v okolí Okružní ulice si mohou oddechnout. Magistrát podle nejnovějších informací nehodlá usilovat o dodatečné povolení nákladní dopravy na jižní spojce mezi Určickou a Krasickou ulicí.

llustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Zpráva místní nemálo potěšila.

„Budeme jen rádi za klid. Osobní auta skoro nejsou slyšet," vyjádřil se třeba Jiří Bajgar.

S partnerkou se přestěhoval k akvaparku z poněkud hlučnějšího místa. O to radši oba jsou, že kamiony hned za domem mít nebudou. „Bydlívali jsme v Prostějově u dálnice. Tam s hlukem nic moc neudělala ani protihluková stěna," vysvětlil Jiří Bajgar.

Informaci o tom, že po Okružní ulici nákladní doprava nadále jezdit nebude potvrdil v pondělí magistrát.

„Město nemůže svým rozhodnutím změnit závazné stanovisko státního orgánu, konkrétně hygienické stanice," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Povolení pro MHD?

Podle Krajské hygienické stanice však zákaz nákladní a kamionové dopravy nebyl ničím překvapivý.

„Krajská hygienická stanice vjezd nákladních vozidel nezakázala, pouze schválila to, co stavebník uváděl v projektové dokumentaci. Už ve fázi zjišťovacího řízení bylo v dokumentaci uvedeno, že je zde možná pouze osobní doprava a ta jen za předpokladu vybudování protihlukových stěn," uvedla ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální Eva Čehovská.

Právě magistrát později o povolení nákladní dopravy usiloval, nebylo mu však vyhověno.

Zcela bez větších vozidel však silnice zůstat nemusí.

„Město bude usilovat o povolení linky MHD a využití v předstihu vybudované zastávky pro bytovou výstavbu," uvedl totiž Zdeněk Fišer.

Hygiena: Pár autobusů by nebyl problém

Podrobnosti však zatím známé nejsou. Ani to, kdy přesně by do zastávky v Okružní ulici na půl cesty mezi Určickou a akvaparkem měly první spoje zajíždět.

„Zatím nemáme ze strany magistrátu žádné zprávy," uvedl Jiří Hloch ze společnosti FTL.

Konkrétní pak nebyl ani náměstek primátorky pro dopravu Pavel Smetana.

Tato úprava by pak mohla projít právě i u hygieniků.

"Pár autobusů městské hromadné dopravy by snad nemuselo být problém. Pokud by spojů nebylo mnoho, nemuselo by to znamenat zvýšení zátěže obyvatel hlukem," vyjádřila se Eva Čehovská.