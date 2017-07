Blýská se židovskému hřbitovu na lepší časy? Pomáhají i brigádníci

Zatímco bývalý židovský hřbitov ve Studentské ulici v Prostějově je už přes dva roky předmětem zájmu a diskusí, hroby na tom nynějším, nacházejícím se v těsné blízkosti městského hřbitova, jsou z velké části zarostlé trávou a plevelem.

Práce na židovském hřbitově v Prostějově.Foto: Deník/Dominik Voráč

To by se však mělo s příchodem nového správce Pavla Mošta změnit. I díky dobrovolníkům.

„Když jsem hřbitov převzal, byl v katastrofálním stavu. Hodně lidí mi nabídlo svou pomoc, takže jsem neváhal a téměř okamžitě po svém nástupu jsem uspořádal takovou první brigádu. I když byla uspořádaná narychlo a možná nepřijde moc lidí, tak to vůbec nevadí. Však to také není poslední termín, kdy mohou lidé pomoci,“ usmíval se nový správce hřbitova při zahájení čtvrteční brigády.

Nynější stav hřbitova je podle Mošta nedůstojný, za což může i nedůsledná práce jeho předchůdců. „Hřbitov patří židovské náboženské obci, která zde sice platila správce, ale vzhledem k tomu, že všechny židovské památky má na starosti jeden člověk, tak je těžké to vše kontrolovat. Správci na to tedy takzvaně kašlali,“ zapřemýšlel.

Většina z pěti set hrobů je na židovském hřbitově opuštěna. Může za to masové vyvražďování židovského obyvatelstva během druhé světové války, kdy z velké části nezbyli po obětech žádní příbuzní. Nedá se však říct, že by židovský hřbitov nebyl navštěvován vůbec.

„Některé ty hroby vypadají, že aspoň zde občas někdo zajde. Když jsme to počítali, tak jsou zde v Prostějově asi 3 nebo 4 rodiny pozůstalých. Je to ale těžké, jedna paní má třeba devadesát let, takže není v jejích silách se o hrob starat. Podobné je to i s návštěvami z daleka. Minulý týden tu byla například paní z Haify, ta se také o ten hrob moc nepostará, když přicestuje jednou za čas z Izraele, “ dodal Mošt.

Autor: Dominik Voráč