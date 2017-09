Bicyklem Němčickem. Davy nadšenců na kolech zaplnily Vitčice

Silnice na Němčicku byly v sobotu plné cyklistů. Tradiční akce Bicyklem Němčickem přilákala stovky cyklistických nadšenců, kteří zaplnili fotbalové hřiště ve Vitčicích, kde byl naplánován dojezd.

Cyklisté startovali v 9 ráno a první účastníci dorazili po poledni. Největší nával zažili organizátoři okolo třetí hodiny, kdy fronta před cílovou páskou dosahovala několik desítek metrů. „Lidí je tu hodně. Až mě ta fronta děsí,“ usmíval se starosta Vitčic Mojmír Grepl.

Na hřišti bylo pro účastníky připravené bohaté občerstvení a řada doprovodných akcí. Skákací hrad pro děti, střelba lukem či překážková dráha.

Pro obyvatele Němčicka se stala akce již tradicí. „Už jedem potřetí nebo počtvrté. Bylo to dobré, akorát ten kopec tady byl náročný a trochu zlobil protivítr,“ popisovala své dojmy skupinka cyklistů z Hrušky.

Akci tradičně pořádá mikroregion Němčicko, který sdružuje 17 obcí. Letos se konal již jedenáctý ročník a místo dojezdu se každý rok mění. Tentokrát padla volba na Vitčice, které se na nával cyklistků svědomitě připravily. „Je to pro nás velká událost. Chystali jsme to už do pátku a minimálně do neděle se musí uklízet,“ konstatoval starosta obce Mojmír Grepl.

Do Vitčic dorazilo několinásobně více lidí než je počet obyvatel obce. Koordinace celého dojezdu tak byla pro organizátory složitá.

„Je to náročné zorganizovat, tím spíš pro obec, která má 160 obyvatel. Když to organizuje obec s 800 obyvateli, má k dispozici lidí víc. Zapojil se u nás každý, kdo má ruce a nohy. Mladí i staří,“ komentoval přípravy vitčický starosta.