Bezdomovci v Prostějově dostanou potravinové a hygienické baličky

Potraviny a hygienické potřeby nově rozdává lidem bez domova prostějovské Azylové centrum. To se totiž zapojilo jako partnerská organizace do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí - Potravinová a materiální pomoc. Znamená to, že každý, kdo aktuálně využívá služeb centra, bude dle své potřeby dostávat jednou týdně potraviny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Martin Štěrba

„Sortiment je velmi pestrý, jedná se o masové konzervy, instantní polévky, těstoviny, ale i přesnídávky a příkrmy pro děti, které v hojné míře využijí i děti ubytované v azylovém domě,“ vypočítával ředitel Azylové centra Jan Kalla.



Potraviny pak získává Azylové centrum z Olomouce. „Konkrétně spolupracujeme s potravinovou bankou v Olomouci. Odkud zhruba jednou za čtvrt roku dostáváme potraviny,“ prozradil Jan Kalla.



Pomocné baličky pak dostanou hlavně lidé bez domova. „Jde o to, že se jídlo dostane nejjednodušší cestou k nejchudším. Ty balíčky vlastně dáváme všem klientům našeho centra,“ dodal Kalla.



Kromě jídla, ale dostanou lidé bez domova také hygienické potřeby. „Jsou to převážně mycí a čisticí prostředky, prášek na praní, holení kapesníky a podobně,“ objasnil Jan Kalla.



Lidé si pak balíčky mohou odnést a nebo je zužitkovat přímo v Azylovém domě. „Většina klientů využije zařízení našeho Denního centra, kde si můžou vyprat, vykoupat se a taky si uvařit. Myslím si, že jsou za ty balíčky rádi,“ usmíval se ředitel Azylového centra.



To má za sebou už druhý výdej potravinové a materiální pomoci. „Rozdáváme to opravdu potřebným, vlastně jen našim klientům, které máme dobře zmapované. Rozhodně se nemůže stát, že by někdo přišel k nám pro balíček místo nákupu,“ ujišťoval ředitel Kalla.

Autor: Lukáš Horák