Bez vlajky. Na Prostějovsku Tibet nepodpoří. Jste pro?

Prostějovsko – V okrese mnoho tibetských vlajek nezavlaje. Taková je zatím aktuální situace kolem přihlašování do akce Vlajka pro Tibet.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Zatím ani jediná obec z okresu se k události, která se má konat desátého března, nepřipojila. A důvody jsou různé.



„Nepřipojíme se,“ sdělila prostě primátorka Prostějova Alena Rašková. „Jde o dlouhodobé stanovisko rady,“ doplnil ji její náměstek Jiří Pospíšil.

Pravdou je, že se Prostějov loni také nepřipojil. Podobně jako Kostelec na Hané.



„Nezúčastníme se, už jsme o záležitosti jednali v radě města. Důvody jsou stejné jako loni,“ uvedl starosta města František Horák.

Odkázal tak na své starší vyjádření, v němž uvedl, že Tibet není jediné místo na světě, kde je problém.

"Máme jiné starosti"

Právě tohle bývá také jedním z důvodů, proč obce a města vlajku nevyvěšují.

Alespoň podle představitelky spolku Lungta, jenž za akcí stojí, Marcely Procházkové.

„Setkáváme se s názorem, proč nežádáme o vyvěšování vlajek třeba Sýrie nebo Afghánistánu,“ uvedla.



Nejde však o jediný důvod.

„Menší obce mají svých starostí dost. Mají tak tak sílu řešit své, Čína a Tibet jsou pro ně prostě příliš vzdálené,“ vysvětlila Procházkové.

Mimoděk tak odkázala k loňskému vyjádření Ludmírovské starostky Jany Grézlové.



„Zamítli jsme to. Žádnou tibetskou vlajku nebudeme kupovat. A máme jiné starosti než tohle,“ sdělila tehdy Deníku.

Konice: Asi vyvěsíme

Jak se postupem času ukazuje, na Prostějovsku skutečně tato činnost nebývá zvykem.

Drtivá většina obcí a měst z okresu se nezapojila ani v minulých letech. Řada dalších pak ani nereagovala.



Výjimkou jsou Blatec nebo třeba Konice. Její starosta František Novák uvedl, že o vyvěšení vlajky přemýšlí.

„Ještě jsme se o tom nebavili. Vlajku ale máme, pravděpodobně tak k vyvěšení dojde,“ sdělil konický starosta.



Cílem kampaně Vlajka pro Tibet je poukázat na porušování lidských práv v této části Číny. Ta Tibet okupuje od začátku padesátých let.

Desátý březen a vyvěšení vlajky pak má připomenout povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě. Událost, od níž brzy uplyne šedesát let se neobešla bez krveprolití.

Proč také radnice v Česku odmítly

Dobrý den,

jsem na úřadě jediný zaměstnanec a sotva stíhám běžnou agendu. Akce „Vlajka pro Tibet se proto nemůže náš úřad zúčastnit.



Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní záležitost nebude se statutární město zapojovat do dané záležitosti a tedy se nepřipojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“.



Obec se vyvěšení tibetské vlajky nezúčastní a to z těchto důvodů:

Obec v rámci výběrových řízení, ale i jinak , používá i výrobky z Čínské lidové republiky.

Zastupitelé i občané obce používají výrobky vyrobené v Čínské lidové republice.

Bylo by tedy pokrytecké- ( tak jak to dělají poslanci,úředníci a skoro všichni- Ti co souhlasí s vyvěšením vlajky a kteří jenom kvůli nízké ceně používají čínské zboží - abychom se této akce účastnili a při tom

užívali zboží z Číny. I v ČR je několik významných firem ,které vlastní čínské firmy se sídlem v Číně, takže jen nákupem zboží z těchto firem nebo užíváním výrobků tento režim podporujeme.



Vážená paní ředitelko,

Dopisem ze 16.1.2017 jste nás požádali o projednání připojení se k mezinárodní kampani

„Vlajka pro Tibet“. Aby naše jednání bylo vyvážené já Vás žádám, abyste ve Vašem

spolku LUNGTA projednali vyvěšování vlajek za holocaust, převrat v roce 1948, 50 léta –

justiční omyly - likvidace venkova, maďarské události, rok 1968, v Africe můžeme

vyvěšovat vlajku za každý stát protože dosud se tam páchají obdobná zvěrstva jako

v Tibetu, o střední a jižní Americe ani nemluvě. Určitě víte, co se dělo v Indonésii, co

páchali rudí Kmérové a v dějinách lidstva by se našlo mnoho dalšího, co by stálo nejen za

vyvěšení vlajky. Byl bych rád, kdybyste otevřeli otázku uranu, který byl u nás těžen za

nelidských podmínek a byl odvezen směrem na východ. Berte to prosím jako moji žádost

o diskusi k nepravostem, které se ve světě dějí.