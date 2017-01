Azylové centrum v Prostějově se připravuje na mrazivý víkend

Prostějov – Sníh a hlavně mráz už udeřili i na Prostějovsku. O víkendu se má navíc sněhová nadílka ještě zvětšit a teploměry budou ukazovat až mínus dvacet stupňů. Takové počasí se nejvíce dotýká lidí bez domova.

Azylové centrum v Prostějově - denní centrumFoto: DENÍK/Lukáš Horák

Prostějovské azylové centrum tak už nastartovalo speciální režim, který má těmto lidem pomoci.

„Máme opatření na mrazy, které má zabránit tomu, aby někdo umrzl. Kromě našich klasických služeb jako je denní centrum nebo noclehárna máme k dispozici i rozkládací lůžka, na kterých mohou lidé bez domova přespat. Jedná se ale opravdu jen o opatření během mrazů," líčil ředitel Azylového centra Jan Kalla.

Azylové centrum má momentálně k dispozici přes šedesát lůžek.

„Azylový dům má třicet čtyři postelí, devatenáct je v noclehárně a rozkládacích lůžek máme deset. Tento počet nám vždycky stačil. V případě potřeby ale není problém zajistit další," vypočítával Jan Kalla.

Teplé nápoje a jídlo

Lidé bez domova najdou v Azylovém centru kromě místa na přespání také útočiště, které je ochrání před mrazem i ve dne.

„Můžou být v denním centru, kde se topí. Mohou si tam vyprat a hlavně se ohřát," zdůraznil Jan Kalla.

Denní centrum nabízí svým klientům také teplé nápoje a jídlo.

„Dostat během mrazu do sebe něco teplého je opravdu důležité, proto lidem nabízíme kávu a čaj. No a především teplou polévku," dodal ředitel Azylového centra.

On sám pak lidem bez domova radí v tomto počasí vyhledat pomoc tohoto zařízení: „Rozhodně to doporučuji. Náš terénní pracovník chodí do míst, kde tito lidé jsou a radí jim kam jít. Na těchto místech nechává i letáky, kde jsou vypsané naše služby. Nejdůležitější je, aby nikdo neumrzl."

Zájem o služby Azylové centra se každoročně v zimním období zvětšuje. V období mrazů a sněžení pak bývá často jeho kapacita plně využita.