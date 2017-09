Aplaus slaví kulatiny. Láká na Holubovou, Čtvrtníčka i Marii Rottrovou

Milovníci divadla si opět přijdou na své. Divadelní přehlídka Aplaus, letos napíše své desáté pokračování a bude to stát opravdu za to.

Návštěvníci Aplausu budou v říjnu tleskat Evě Holubové, Bohumilu Kleplovi, Janě Krausové, Kryštofu Hádkovi, Mojmíru Maděričovi, Janě Plodkové, Petru Čtvrtníčkovi nebo Jiřímu Vyorálkovi.

Ovace nepochybně sklidí také Marie Rottrová se skupinou Neřež, Karel Šíp s Josefem Náhlovským, a do poslední chvíle utajeným hostem posledního programu, kterým je SUPERPARTY ZASLOUŽÍ APLAUS.

"Za těch deset let se máme rozhodně čím pochlubit. Nejinak tomu bude i letos. Těším se, že desátý ročník bude přitažlivý, jména herců jsou velmi zajímavá," zahájil představení přehlídky Miroslav Černošek, majitel agentury TK PLUS, která celý projekt organizuje.

Průměr: pět set diváků na představení

V historii Aplausu se na prknech prostějovského divadla představila celá řada hereckých osobností v čele s Jiřinou Bohdalovou, Milanem Lasicou, Miroslavem Donutilem, Jiřím Langmajerem, Boleslavem Polívkou, Ondřejem Vetchým nebo Emílií Vašáryiovou.

„Letošní přehlídka bude tečkou za desetiletým divadelním svátkem, díky němuž se mohli diváci setkat s plejádou českých i slovenských hereckých osobností a odnášet si domů nezapomenutelné divadelní zážitky,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková.

„Tímto setkáváním jsme zdůraznili roli stagiony jako hostitele. Když jsme v roce 2008 s Aplausem začínali, zamýšleli jsme uspořádat tři ročníky. Letos dosáhneme dvojciferného čísla, které není konečné,“ řekl Miroslav Černošek s tím, že prvotním a hlavním záměrem pořadatelů bylo pozvat na prostějovské jeviště umělce zvučných jmen.

Všech devět ročníků provázel značný zájem publika – 27 představení navštívilo celkem 13 340 diváků, což činí průměrnou návštěvnost 494 diváci na jedno představení při kapacitě 513 míst v hledišti.

Aplaus 2017 zahájí ve středu 4. října Poprask na laguně pražského Studia DVA. Slavná klasická komedie v podání výrazných hereckých osobností je zárukou opravdu kvalitní zábavy, divácké ohlasy mluví o slzách od smíchu a mimořádných hereckých výkonech.

Divadlo Na zábradlí

Druhým titulem budou ve středu 11. října Hamleti Divadla Na zábradlí Praha. Autorská inscenace na téma hereckého života klade spoustu otázek: Kolik osobností herci pojmou a jak to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Co všechno se na jevišti smí a nesmí? Sedm herců otvírá divákům pozoruhodný pohled do vlastních řad.

Závěrečný program SUPERPARTY ZASLOUŽÍ APLAUS moderovaný Petrem Salavou je na programu ve středu 25. října.

Přehlídku Aplaus podporuje od prvopočátku i město Prostějov.

"Společnost pana Černoška je spojena především se sportem. Málokdo si ovšem uvědomuje, že minimálně deset let se v Prostějově objevují kulturní zážitky, které nám závidí celá republika. Nejedná se pouze o Aplaus, ale koncerty nebo výstavy obrazů, za kterými bychom museli jinak jezdit třeba do Ameriky," poznamenala Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějov.

Podpora Divadla Point

Další tradicí přehlídky Aplaus je podpora studentského Divadla Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera.

„V uplynulých devíti letech jsme Pointu předali šeky v celkové hodnotě 135 tisíc korun. Letos k nim přibude dalších patnáct,“ prohlásil Miroslav Černošek.

O tom, že volba podpory tohoto souboru byla trefou do černého, svědčí podle jeho slov i to, že v roce 2015 získalo toto divadlo Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.

Tři říjnové středy, se tedy mají příznivci divadla z celého regionu na co těšit.